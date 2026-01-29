Las ventas del comercio minorista crecen un 4,7% en diciembre y cierran 2025 con alza del 4,1%

Pablo Bueno

El Índice del Comercio al por Menor (ICM) registró en diciembre un avance interanual de las ventas del 4,7% en la serie original, ocho décimas por encima del dato de noviembre, según los datos de la encuesta mensual elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, la tasa anual se situó en el 2,9%, 3,1 puntos por debajo de la registrada en noviembre, aunque manteniendo la tendencia positiva del sector. Con el dato de diciembre, el comercio minorista encadena dieciocho meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

En el conjunto del año, las ventas del comercio minorista aumentaron un 4,3% en la serie corregida y un 4,1% en la serie original, consolidando un nuevo ejercicio de crecimiento del consumo en España.

En términos mensuales, las ventas del comercio minorista retrocedieron un 0,8% en diciembre respecto a noviembre en la serie corregida, 1,8 puntos por debajo del dato del mes anterior. Todos los modos de distribución registraron tasas negativas, excepto el comercio electrónico, que incrementó sus ventas un 1,8%. Las grandes superficies anotaron el mayor descenso mensual, con una caída del 2,3%.

Sin tener en cuenta las estaciones de servicio, el índice general registró una bajada mensual del 0,2%. Por productos, las ventas de alimentación disminuyeron un 0,4%, mientras que el resto de productos retrocedieron un 0,9% respecto al mes anterior.

Por comunidades autónomas, las ventas minoristas aumentaron en dieciséis regiones en diciembre y solo descendieron en una. La Región de Murcia lideró los incrementos interanuales, con un alza del 8%, y también fue la comunidad con mayor crecimiento en el conjunto del año, con una subida media del 5,4% en 2025.

El empleo en el comercio minorista creció un 0,8% en diciembre y cerró 2025 un 1,4% por encima del año anterior

Publicidad

En cuanto al empleo, la ocupación en el comercio minorista creció un 0,8% interanual en diciembre, una décima menos que en noviembre. En media anual, el empleo en el sector aumentó un 1,4% en 2025, con las grandes cadenas como el formato que registró el mayor incremento, con una subida media del 3,2%.

El ICM es un indicador coyuntural elaborado con periodicidad mensual y base 2021. El índice se construye a partir de una encuesta a unas 12.000 empresas de todo el territorio nacional, mediante un muestreo aleatorio estratificado, y ofrece una medición a corto plazo de la evolución del comercio minorista en España