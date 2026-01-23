El Corte Inglés renueva su centro de Sol con Adidas, Nike y Under Armour como ‘locomotoras’

Modaes

El Corte Inglés ha relanzado su centro del número 10 de Sol, en Madrid, como un espacio especializado en deporte tras una renovación integral de su oferta y de la experiencia de compra. El grupo ha rediseñado por completo el edificio para reforzar una categoría estratégica dentro de su negocio comercial en pleno centro de Madrid.

l proyecto gana peso con la implantación de tres plantas monomarca, ocupadas por Adidas, Nike y Under Armour. Estas marcas concentran una oferta ampliada de textil y calzado técnico, así como colecciones específicas que refuerzan la especialización del centro y su atractivo como destino deportivo.

Con esta renovación, El Corte Inglés busca convertir su centro de Sol en un referente urbano del deporte y reforzar una división que combina moda, calzado y equipamiento técnico. La apuesta se enmarca en la estrategia del grupo de potenciar categorías con mayor capacidad de atracción y recurrencia de compra en sus centros más emblemáticos.

La nueva propuesta se articula en torno a una ampliación significativa del surtido y de las marcas, con una planta baja dedicada a tendencias en zapatillas. El espacio incorpora nuevas firmas internacionales y refuerza su posicionamiento en calzado deportivo y casual, combinando enseñas premium con marcas de gran rotación.

La reorganización también pone el foco en categorías de alto tirón comercial. La cuarta planta concentra la oferta de fútbol del centro, con equipaciones de clubes nacionales e internacionales, y suma como novedad la categoría de baloncesto, incorporando referencias de la NBA y líneas como Jordan o Lebron.

El Corte Inglés finalizó el ejercicio 2024 con una cifra de negocio de 16.675 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 2% respecto al año anterior. El resultado neto de la compañía se situó en 512 millones de euros, un 5,7% más que doce meses antes.