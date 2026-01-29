El Corte Inglés: Cristina Álvarez acelera la digitalización y revisa la estrategia de compras
La nueva presidenta del grupo de grandes almacenes introduce cambios en la cúpula directiva en su primer consejo: reorganización del área de compras y relevo al frente de la Oficina de Transformación, dos de sus ejes estratégicos.
Cristina Álvarez ha impulsado ajustes en áreas consideradas estratégicas para el grupo, como compras, operaciones y digital.
Cristina Álvarez ha celebrado su primer consejo de administración como presidenta de El Corte Inglés con una remodelación selectiva de la cúpula directiva. La ejecutiva, que tomó el relevo de su hermana Marta el pasado 15 de enero, ha impulsado ajustes en áreas consideradas estratégicas para el grupo, como compras, operaciones y digital.
Uno de los principales cambios afecta a la dirección de Compras, uno de los pilares del negocio. El área se divide ahora en dos: por un lado, moda, hogar y entretenimiento, que continuará liderada por Laura Moreno (que antes concentraba todas las decisiones del área). Por otro, alimentación, electrónica y electrodomésticos, que pasa a manos de Jorge Otero, antes ligado al área comercial y que ahora accede a una dirección. Moreno mantendrá bajo su responsabilidad las áreas de moda, hogar, deportes, cultura y ocio, así como la enseña Sfera, pendiente aún de llevar a cabo el nombramiento de su dirección. Otero, por su parte, asumirá la gestión de alimentación y de electrónica y electrodomésticos, reforzando el peso de estos negocios.
De forma paralela, el grupo español de grandes almacenes ha creado varias direcciones transversales para dar soporte a las áreas de compras. Entre ellas destacan las divisiones de operaciones, cliente y digital, que estaban lideradas por Enrique García López, uno de los directivos que gana mayor peso en el nuevo organigrama.
García López asumirá también la oficina de transformación y la cadena de suministro, dos áreas clave creadas para acelerar la digitalización, optimizar la logística y adaptar el modelo operativo de El Corte Inglés a las nuevas exigencias del cliente omnicanal.
Enrique García estará al frente de operaciones, cliente y digital y también liderará la oficina de transformación de El Corte Inglés
Pese a estos ajustes, Cristina Álvarez mantiene la columna vertebral del equipo heredado de la anterior etapa. Directivos como Gabriel Mateos, Alfonso Gordon o César Brandariz continúan en sus puestos, en un movimiento orientado a garantizar estabilidad en el inicio del nuevo mandato.
El Corte Inglés finalizó el ejercicio 2024 con una cifra de negocio de 16.675 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 2% respecto al año anterior. El resultado neto de la compañía se situó en 512 millones de euros, un 5,7% más que doce meses antes.