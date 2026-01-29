El Corte Inglés: Cristina Álvarez acelera la digitalización y revisa la estrategia de compras

Modaes

El Corte Inglés con una remodelación selectiva de la cúpula directiva. La ejecutiva, que ajustes en áreas consideradas estratégicas para el grupo, como compras, operaciones y digital. Cristina Álvarez ha celebrado su primer consejo de administración como presidenta decon una remodelación selectiva de la cúpula directiva. La ejecutiva, que tomó el relevo de su hermana Marta el pasado 15 de enero , ha impulsado

Uno de los principales cambios afecta a la dirección de Compras, uno de los pilares del negocio. El área se divide ahora en dos: por un lado, moda, hogar y entretenimiento, que continuará liderada por Laura Moreno (que antes concentraba todas las decisiones del área). Por otro, alimentación, electrónica y electrodomésticos, que pasa a manos de Jorge Otero, antes ligado al área comercial y que ahora accede a una dirección. Moreno mantendrá bajo su responsabilidad las áreas de moda, hogar, deportes, cultura y ocio, así como la enseña Sfera, pendiente aún de llevar a cabo el nombramiento de su dirección. Otero, por su parte, asumirá la gestión de alimentación y de electrónica y electrodomésticos, reforzando el peso de estos negocios.

De forma paralela, el grupo español de grandes almacenes ha creado varias direcciones transversales para dar soporte a las áreas de compras. Entre ellas destacan las divisiones de operaciones, cliente y digital, que estaban lideradas por Enrique García López, uno de los directivos que gana mayor peso en el nuevo organigrama.

García López asumirá también la oficina de transformación y la cadena de suministro, dos áreas clave creadas para acelerar la digitalización, optimizar la logística y adaptar el modelo operativo de El Corte Inglés a las nuevas exigencias del cliente omnicanal.

Pese a estos ajustes, Cristina Álvarez mantiene la columna vertebral del equipo heredado de la anterior etapa. Directivos como Gabriel Mateos, Alfonso Gordon o César Brandariz continúan en sus puestos, en un movimiento orientado a garantizar estabilidad en el inicio del nuevo mandato.