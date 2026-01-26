Re-viste, a por el ciudadano ‘tipo’: lleva su piloto de reciclaje textil en Zaragoza

Modaes

Re-viste, el vehículo creado por los gigantes de la moda para dar respuesta a la responsabilidad ampliada del productor (RAP) en España, avanza en sus pruebas piloto. Tras comenzar el pasado junio en Tenerife, ahora es el turno de Zaragoza, una ciudad que se considera que representa al ciudadano tipo en España. La prueba piloto servirá para medir el comportamiento de los usuarios respecto al reciclaje de prendas textiles y para testar el modelo operador del Scrap.

Tras un año de preparación, Re-viste puso en marcha el pasado viernes la prueba piloto en tres distritos de la capital aragonesa. Lo hizo de la mano del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por A todo trapo Zaragoza (que forma parte de ModaRe-) y aRopa2.

Los tres distritos en que Re-viste ha comenzado su prueba piloto son Delicias, Torrero y Sur. Delicias es el distrito con más población de Zaragoza, con más de 100.000 habitantes, mientras Distrito Sur es el que más crece y alcanza ya más de 42.000 vecinos. En Torrero, por su parte, se contabilizan cerca de 39.000 habitantes.

Re-viste lleva su segunda prueba piloto en España a los distritos zaragozanos de Delicias, Torrero y Sur

Publicidad

En estas tres áreas de Zaragoza, Re-viste y sus socios en el proyecto piloto han instalado treinta contenedores de recogida de textil y calzado, que se suman a los ya existentes en la actualidad gestionados por otras entidades. Además, se llevarán a cabo acciones de información a la ciudadanía sobre reciclaje, una de las misiones del Scrap.

El pasado junio, Re-viste, denominación comercial de la Asociación para la Gestión del Residuo Textil, puso en marcha su primera prueba piloto en el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona. Con algo más de 23.000 habitantes, en San Miguel se instalaron 17 contenedores de reciclaje.

Además de a Tenerife y Zaragoza, Re-viste tiene previsto llevar sus pruebas piloto a Arbo (Pontevedra), Rubí (Barcelona), Trujillo (Cáceres) y Titulcia (Madrid). La muestra recoge diferentes tipologías de poblaciones: dos municipios urbanos (de más de 50.000 habitantes), dos rurales (de menos de 5.000 habitantes) y dos semiurbanos (entre 5.000 y 50.000 habitantes).

Arbo (Pontevedra), Rubí (Barcelona), Trujillo (Cáceres) y Titulcia (Madrid) también serán campo para los tests de Re-viste

Publicidad

Con la prueba piloto en Zaragoza, Re-viste sigue avanzando a la espera de la publicación definitiva del Real Decreto que debe regular la gestión del residuo textil en España. Está previsto que el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) lo publique en el segundo semestre de 2026.

A principios del pasado julio, con más de dos meses de retraso respecto a las previsiones iniciales, el Miteco sacó a exposición pública el borrador de Real Decreto, que provocó un aluvión de alegaciones por parte de empresas y entidades. Con el atraso en la aprobación del Real Decreto, el escenario que se plantea es que las empresas productoras deban estar adheridas a un scrap en enero de 2027.