Modaes

Barcelona Fashion Summit 2026 vuelve a reunir a la industria española de la moda en el Palau de la Música Catalana. La decimocuarta edición de la jornada de referencia en el negocio de la moda en España llenó el Petit Palau del emblemático edificio barcelonés con más de 500 directivos del sector, en torno a un programa desarrollado bajo el claim Crossroad: hacer moda en un mundo que tiembla.

Toni Ruiz, presidente y consejero delegado de Mango; Javier Vello, al frente de EY Studio+; Gemma d’Auria, líder de la práctica global de moda de McKinsey&Company, u Oscar García Gutiérrez, director creativo de la serie de animación infantil Pocoyó, han sido algunos de los protagonistas de la edición, que se ha cerrado con una ponencia a cargo de tres ejecutivos de Inditex.

Management, producto u operaciones han sido, asimismo, las temáticas que han centrado las mesas redondas de la jornada, con la participación de una docena de ejecutivos y expertos como el consejero delegado de Asos, José Antonio Ramos; el director general de Springfield, Carlos Domínguez, o Iván Vender, director de operaciones de All We Wear Group (Awwg).

Barcelona Fashion Summit 2026 ha reunido a un nutrido grupo de directivos de compañías españolas del sector, así como de multinacionales presentes en el país. También ha sido de nuevo, punto de reunión de dirigentes patronales, líderes sindicales, dirigentes políticos y ejecutivos del ámbito de la consultoría y los servicios al sector. La edición ha contado con el patrocinio de Bleckmann, Splio y TikTok, el apoyo de Comerzzia, Mixer&Pack, Moinsa, Nextail y Reveni, así como el impulso de 080 Barcelona Fashion.

El conseller de Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, abrió ayer la jornada apuntado al carácter “estratégico” del negocio de la moda y a la importancia de convertirlo “en una auténtica industria”. También señaló a problemas generales que afectan al sector, como la guerra arancelaria abierta por Estados Unidos, o la falta de mano de obra cualificada. “Tenemos un déficit de formación profesional, de profesionales que puedan hacer posible la continuidad de sus proyectos. Nos falta mano de obra”, apuntó.

Uno de los ponentes internacionales de Barcelona Fashion Summit 2026 fue Daniel Ralph, director y fundador del Centre for Risk Studies de la Universidad de Cambridge, con una charla centrada en la gestión de riesgos. A su juicio, “los planes de entre tres y cinco años no son planes, son apuestas”, por lo que las empresas deberían decantarse por sustituir las predicciones tradicionales por previsiones, “en un mundo loco” que cambia a toda velocidad. “El trabajo de un manager es prever situaciones que deberá enfrentar la compañía”, señaló.

Por su parte, Toni Ruiz reflexionó sobre la importancia de la planificación por parte de las empresas. “Nunca dedicamos suficiente tiempo a pensar en el futuro, y es fundamental”, dijo. En un mundo cargado de disrupciones, “no puedes planificarlo todo, pero sí puedes tener un mapa de riesgos para evaluar ciertos escenarios”, reflexionó.

Durante su intervención, Ruiz ha recordado a Isak Andic, un año después de su fallecimiento del fundador de Mango, y ha destacado dos de sus principales enseñanzas. La primera, su “ambición sana, el pensar siempre que sky is the limit”. En segundo lugar, su “capacidad de reinventarse a lo largo de los cuarenta años de historia de la compañía”. En este punto, ha asegurado que “el primer reto este año ha sido dar continuidad a Mango”.

José Antonio Ramos, consejero delegado de Asos; Beatriz Fernández, directora general de Mascaró; Jaime Garrastazu, fundador y consejero delegado de Pompeii, y Carlos Soler-Duffo, exprimer ejecutivo de Tous y consejero de empresas como Bimba y Lola, participaron en la primera mesa redonde de la jornada, bajo el título Management: toma de decisiones y equipos. ¿Sirve lo mismo en todos los momentos?

Ramos apuntó que en el momento actual “tomar decisiones con velocidad es esencial”, pero también que los directivos se sientan responsables de lo que hacen. “Ser buen directivo cada vez es más demandante: tienen que ser rápidos, flexibles, curiosos y capaces de tomar riesgos”, reflexionó.

Fernández señaló, por su parte, que en un mundo que “está temblando, las empresas tenemos que aprender que va a seguir temblando”. En este sentido, defendió que “hay que estar informado, pero no obsesionado”. Soler-Duffo dijo por su parte que “la incertidumbre, antes, era más incómoda. Ahora hay muchas agitaciones, pero si te acostumbras a que todo se mueve, lo importante como empresa es ver cómo lo manejas”.

“Los directivos siempre tienen que preguntarse si siguen siendo los adecuados”, reflexionó por su parte el cofundador de Pompeii, que puso sobre la mesa la importancia de que los profesionales coincidan con los valores de la empresa y que el plan estratégico los recoja y sepa explicarlos correctamente.

Cifras y reflexión

Barcelona Fashion Summit 2026 volvió a ser un espacio para las cifras y la reflexión. Gemma d’Auria, de McKinsey, aportó datos de la consultora sobre la delicada situación que atraviesa la industria del lujo desde 2023, con una caída pronunciada en su contribución económica al mercado. También advirtió de que el sector “no es de los más avanzaoas en el uso de la Inteligencia Artificial (IA), pero tiene que ponerse al día rápidamente”.

Por su parte, Javier Vello abrió todo un abanico de oportunidades para la moda, con una charla titulada ¿Dónde vas moda española? Las diez oportunidades del sector. Vello señaló que la moda tiene “algo que no se fabrica: el alma; es un buen momento para empezar a recuperarla”.

“Como sector, deberíamos recuperar el terreno de las emociones, de las experiencias”, apuntó durante su intervención, en la que también abogó pordejar de tratar la sostenibilidad “como si fuera un atributo de marca, una ventaja competitiva o una bandera que ondear”, ha sugerido Vello. Los consumidores de mayor edad omercados como Sudamérica, África o Asia son también algunas de las oporutnidades de futuro para el sector.

En el ámbito de las operaciones, Iván Vender, junto a Eloisa Siclari, directora general en España e Italia de Zalando; Juan Jurado, director de operaciones de Silbon, y Carmen Marín, fundadora de Twinco Capital, reflexionaron sobre su importancia y su gestión ante las disrupciones globales, desde el Covid-19 a la crisis del Mar Rojo. ¿Qué es más importante, el margen o la seguridad de suministro? “Sin suministro, no hay margen”, apuntó Vender, quien recordó que históricamente, las operaciones “no fallaban”. “Desde 2020, esto ha cambiado”, recordó.

Siclari indicó por su parte que “las operaciones antes eran una función de soporte, ahora empiezan a ser el corazón estratégico para muchas empresas”, mientras que Marín señaló que “el cliente ha cambiado radicalmente su forma de consumir, lo que requiere tiempos de respuesta mucho más rápidos”.

Jurado aportó, entre otras ideas, que el clima es otro factor que afecta a las operaciones: “las temporadas han empezado muy tarde, el calor ha llegado hasta finales de octubre… Prácticamente se junta con las rebajas, y eso afecta al margen directamente”, señaló.

Del poder de los símbolos al papel del producto

La tarde comenzó con una aplaudida intervención de Oscar García Gutiérrez titulada El poder de los símbolos, en los que el creativo hizo un repaso sobre la historia de los símbolos a lo largo de la humanidad y su rol en la sociedad actual. Los símbolos nos avisan de peligros, nos ayudan a encontrar caminos, a tener wifi en el teléfono, nos inspiran” y, en el caso de la moda, “nos hacen pertenecer”. “La moda puede reforzar el sentimiento de pertenencia de los usuarios a través de los símbolos”, sostuvo.

“Los símbolos pueden representar, pueden encarecer o abaratar un producto con características similares” y “no son mera imaginación, son atajos muy poderosos, y las marcas lo sabemos”, reflexionó el ejecutivo.

El producto centró la última mesa redonda de la jornada, que contó con la participación de Carlos Domínguez, director general de Springfield; Felipe Cano, socio fundador de The Animals Observatory; Paula Dumont, chief product officer de la empresa turca LC Waikiki; Israel Roca, director de diseño de Tous, e Inés Arroyo, cofundadora de Laagam.

“Cuando algo no funciona, es una responsabilidad de todos. Hay que tener autocrítica, tomar un poco de distancia”, aseguró Domínguez, quien opinó también que, cuando el suelo tiembla, “en España bailamos”, alabando la capacidad de adaptación a los cambios de las empresas españolas del sector. “Hemos pasado por un momento de sobresaturación, ahora hay que saber afinar”, agregó.

Para la directiva del grupo turco LC Waikiki, cuando algo se tuerce en una empresa de moda “hay que tocarlo todo, menos el producto”, ya que “lo peor que le puede pasar a una marca es ir dando bandazos”. Arroyo coincidió en que, “si tocas el producto pierdes tu identidad”. “La gente tiene ganas de volver a conectar con el producto, que la moda vuelva a poner el foco en él, no tanto en el precio”, agregó.

Por su parte, Felipe Cano e Israel Roca reflexionaron sobre la crisis del lujo. Para el primero, no responde a un problema con la creatividad, si no que responde a “un contexto muy concreto: el crecimiento infinito no existe, pero había dado la impresión de que sí. Y ahora ha habido un batacazo”. Por su parte, Roca señaló que la situación del lujo responde más bien a un “agotamiento aspiracional”. En su opinión, “no es que no funcione el producto, es que la marca no se proyecta al nivel que hacía antes”.

Cerraron la jornada Eva Busquier, directora de branding en Bershka; José María Ferreras, director financiero en Lefties, y Eduard Casabella, director de ecommerce de Oysho, con una ponencia bajo el título Ecosistema Inditex: aprovechando todas las oportunidades de crecimiento.

Los ejecutivos dieron claves sobre la estrategia de branding de Bershka, el recorrido empresarial de Lefties y el cambio de foco de Oysho, convertida hoy en una marca de moda deportiva, señalando ejemplos de cómo impulsan su crecimiento.