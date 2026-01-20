Tendam fija sus objetivos: duplicar su tamaño en 5 años con compras, marcas e internacional

Pilar Riaño

Una empresa que rozará los 3.000 millones de euros de facturación y se colocará, así, entre los grandes de Europa por volumen de negocio. Eso quiere ser Tendam en un plazo de cinco años. La compañía se ha marcado el objetivo de duplicar su tamaño en un plazo de cinco años, impulsada por la entrada en su capital del grupo emiratí Multiply Group (rebautizada recientemente como 2PointZero) y la apuesta por las compras, sus segundas marcas y la internacionalización.

“Tenemos un modelo de negocio con capacidad de crecimiento por encima del mercado”, ha asegurado esta mañana Jaume Miquel, presidente y consejero delegado de Tendam, en la escuela de negocios Esade. El ejecutivo ha señalado que el ejercicio 2025 (que concluirá el próximo febrero) se cerrará con un aumento de facturación de entre el 6% y el 7%, de manera que Tendam alcanzará un volumen de más de unos 1.470 millones de euros, frente a los 1.375 millones de euros con que cerró 2024.

La primera palanca en que se apoyará Tendam para impulsar su tamaño son las marcas que ya tiene en cartera. En los últimos cuatro años, el grupo ha lanzado o comprado siete marcas con la que ha buscado “cubrir nichos”. “En moda, ampliar el espectro de clientes es muy complicado, porque tienes el riesgo de perder al cliente actual”, ha explicado Miquel en referencia a por qué no se apoyó en marcas como Cortefiel o Women’secret para diversificar.

Con Slowlove, Hoss Intropia o Otto, Miquel asegura que Tendam cuenta con “siete ponys que quieren ser caballos de carreras”. Cada una de las marcas de Tendam tiene, según Miquel, “una capacidad de crecimiento del 30%”. Otto (hombre), Slowlove (mujer), Intropia (mujer) y Sprinfgfield Kids (niño) serán las primeras marcas por las que Tendam apostará con la apertura de tiendas propias. “En un año veremos qué marcas están funcionando mejor y si tenemos que rectificar”, afirma Miquel.

Otro eje del desarrollo de Tendam será la internacionalización. Actualmente, la empresa opera en 18 países de manera directa y en 62 a través de franquicias. En algunos de estos países, la compañía contempla realizar adquisiciones de operaciones, como ya hizo en su día en México. De hecho, México es, junto con Oriente Medio, el mercado con mayor potencia de desarrollo para la compañía.

El tercer pilar del crecimiento de Tendam en su camino a duplicar su tamaño son las compras. Este proceso de desarrollo inorgánico contempla operaciones tanto en España como en el extranjero pero, tal y como ha dejado claro Jaume Miquel, “siempre de marcas sanas”. “No queremos compañías con problemas, porque la operación puede ser barata, pero el tiempo es caro: no vamos a ser un comprador distress”, ha afirmado.

Proceso de transformación

En su comparecencia en Esade, Jaume Miquel ha hecho un recorrido por la transformación que ha realizado Tendam desde 2016 hasta el momento actual, que ha terminado en un cambio de socios y la puesta en marcha de este nuevo plan de crecimiento. “Entre 2008 y 2016 nos calificaban de compañía zombie, es decir, con un tamaño grande y una deuda abultada, y hoy somos una compañía saneada y con un plan de crecimiento”, ha explicado Miquel.

El ejecutivo se convirtió en consejero delegado de la compañía en septiembre de 2016, cuando ya llevaba diez años de trayectoria en el grupo. “Cuando me lo propusieron, les pregunté que para qué me querían: el 70% de la deuda era de fondos buitre que querían cuartear la compañía y venderla -ha recordado-; si me querían para esto, no era yo la persona”.

De acuerdo con los accionistas, Miquel puso en marcha un plan para reposicionar la empresa e introducir criterios de eficiencia en todo el negocio, además de llevar a cabo un “saneamiento” con cierres y despidos. “Hubo que redefinir todos los procesos para tener menos volatilidad: no puedes controlar si hoy llueve o no, pero sí que tus compras sean buenas”, ha ejemplificado. Reposicionamiento, eficiencia, procesos y una estrategia de comunicación común y una renovación del 70% del comité de dirección.

En 2017, la empresa cambió de nombre (dejó atrás Grupo Cortefiel para adoptar el actual Tendam) y emitió bonos, con lo que consiguió reducir su deuda neta a 514 millones de euros. En 2019, “con una compañía ya saneada”, Miquel ha recordado que la pregunta era: “¿Haciendo los básicos bien vamos a ser capaces de crecer aceleradamente?”. “Ya no quedaban más bolsas de eficiencia, así que el business as usual ya no servía”, ha explicado.

Por ello, y tras superar el bache del Covid-19, la empresa puso en marcha una nueva estrategia tomando como punto de partida el mercado, el cliente y las fortalezas del grupo. El planteamiento de Tendam ha buscado hacerse con la cuota de mercado que han dejado otros operadores en un “mercado polarizado entre ganadores y perdedores”, buscar estar entre las “cinco o seis marcas preferidas de los clientes cuando picotean” entrando en nuevos nichos y explotar fortalezas como marcas con mucha trayectoria y la base de datos de clientes.

“En una coctelera, estos elementos nos han permitido crear un modelo que permite ganar cuota de mercado de manera constante y sin volatilidad”, ha destacado. Hoy, Tendam es un grupo con doce marcas propias, doscientas marcas de terceros, 1.200 tiendas, ocho plataformas web y seis apps, todo ello soportado por una estructura común.