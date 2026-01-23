Alianza entre pymes: Cherubina y Mr. Velous crean una sociedad para crecer en calzado femenino

Irene Juárez

Nuevo movimiento en la industria española de la moda. Se trata de la alianza entre Cherubina, compañía especializada en moda para bodas y eventos, y Mr. Velous, de calzado femenino. A pesar de que ambas llevan años colaborando, los responsables establecen ahora una unión legal con la creación de una nueva sociedad conjunta con la que crecerán en calzado de fabricación nacional.

“Nosotros necesitábamos zapatos, y Mr. Velous necesitaba ropa”, resume a Modaes Ana García, cofundadora y propietaria de Cherubina junto con su marido, Pedro Parias. “Cherubina aportará la estructura empresarial, la red comercial y el almacén”, mientras que Mr. Velous, de la mano de Nacho Ruiz de Terry (exfundador de Scotta y exScalpers), integrará en la nueva sociedad “la marca, el diseño y su know how”, añade la directiva.

De la nueva sociedad, Mr. Velous Shoes SL, Cherubina se queda el 70% y Nacho Ruiz de Terry pasa a ser propietario del 30% restante. Sin embargo, los fundadores de esta nueva propuesta afirman que cada una de las dos marcas continuará siendo independiente. Los productos se comercializarán en ambas webs.

El diseño de las nuevas colecciones se hará en conjunto, con las cuñas como primer lanzamiento. También se adentrarán en el zapato plano de verano. “Nos gustaba mucho el producto de Mr. Velous”, explica García. “Creemos en el zapato plano, pero no en forma de deportiva, sino como algo elegante y atemporal”, añade.

En sus redes sociales profesionales, Nacho Ruiz de Terry ha reflexionado sobre la creación de esta nueva sociedad: “Esta asociación tiene todo el sentido. Cada marca seguirá siendo independiente, pero sumamos fuerzas para crecer, mejorar distribución y abrir nuevas puertas, entre ellas intentar llegar a El Corte Inglés”, ha sostenido.

Cherubina entró el año pasado en México de la mano de un socio local, con el que pusieron en marcha un showroom. “Queremos aprovechar el tirón de Cherubina, que está en pleno momento de expansión, para ser más internacionales”, afirma García. Nacho Ruiz de Terry estará a cargo de la dirección de producto.

Las oficinas de la nueva sociedad se ubicarán en las que ya tiene Cherubina en Sevilla, donde cuenta con cuatro naves en el parque empresarial Arte Sacro de la capital andaluza. La compañía emplea a 45 personas y facturó en 2024 alrededor de 3,5 millones de euros. A falta de cerrar el ejercicio fiscal de 2025, la previsión es haber crecido un 30%. Por canales de venta, el digital supone un 35% de la cifra el negocio, el multimarca un 15% y, el resto, se genera en las tiendas físicas.

Actualmente, Cherubina tiene tres tiendas propias, dos en Madrid y una en Sevilla, y cuenta con cuatro córners en El Corte Inglés de Córdoba, Jerez, Alicante y Zaragoza. En marzo, pondrá en marcha cuatro córners más en Sevilla, Madrid, Valencia y Málaga donde ya ofrecerá los productos de la campaña primavera-verano de 2026. La compañía también cuenta con un atelier en Sevilla y otro en Madrid.