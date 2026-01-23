Pablo Bueno

Los hilados y tejidos de China mantienen su empuje exterior, pero las prendas terminadas caen. Las exportaciones chinas de hilados, tejidos y artículos textiles alcanzaron 142.585 millones de dólares entre enero y diciembre de 2025, lo que supone solo un 0,5% más que en 2024, según las últimas estadísticas publicadas por la Administración General de Aduanas de China (Gacc). Esta categoría de productos, que alcanzó sólo en el mes de diciembre una facturación de 12.580 millones de euros, fue la que mostró un mejor comportamiento dentro del conjunto del sector, con una evolución más estable frente a otros segmentos vinculados a la moda.

En cambio, las exportaciones de prendas de vestir y accesorios cerraron el ejercicio con un importante descenso interanual del 5%. En el conjunto de 2025, China exportó prendas por valor de 151.182 millones de dólares, mientras que en 202a ?????? la factura ascendió a más de 159.000 millones. Los datos reflejan el impacto de la debilidad de la demanda en los principales mercados internacionales, especialmente en Europa y Estados Unidos, de acuerdo con las estadísticas del Gacc.

El calzado fue otro de los segmentos que registró un retroceso. Las exportaciones chinas de este producto se desplomaron un 11,3%. Si en 2024 China había vendido calzado al exterior por valor de 46.867 millones de dólares, en 2025 la factura se redujo a 41.553.

En conjunto, el comportamiento de estos capítulos confirma la tendencia adelantada por distintos análisis sectoriales, que sitúan la caída de las exportaciones chinas de textil y moda en torno al 2,4% en 2025, con un mayor impacto en los productos de confección frente a los industriales.

Una demanda global más débil, el ajuste de inventarios y la presión competitiva de otros países han presionado a la baja la exportaciones de China

Publicidad

Desde el sector apuntan a que la combinación de una demanda global más débil, el ajuste de inventarios en el retail internacional y la presión competitiva de otros países productores ha condicionado el desempeño de las exportaciones durante el ejercicio.

Pese a este contexto, los datos de la Administración General de Aduanas de China reflejan que el país mantiene su fortaleza como proveedor global de productos textiles, especialmente en hilados y tejidos, mientras la industria de la confección afronta un proceso de adaptación para ganar valor añadido y diversificar mercados de cara a 2026.