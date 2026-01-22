Munich ultima su entrada en Emiratos Árabes y penetra en Madrid en alianza con El Ganso

P. Riaño/ I. Juárez

Munich comienza un año de reflexión, pero mantiene sus proyectos de crecimiento. La compañía de calzado, que ha diversificado del deporte a la moda, ultima su desembarco en Emiratos Árabes de la mano de un socio local, al tiempo que busca ganar presencia en Madrid con una alianza con El Ganso. Tras la incorporación de su primer director general a finales del año pasado, la empresa comienza una revisión de procesos para ganar velocidad de llegada al mercado.

Según ha explicado Xavier Berneda, máximo accionista de la empresa, a Modaes, Munich se encuentra ultimando la firma de un acuerdo de masterfranquicia para desembarcar con tiendas en Emiratos Árabes Unidos. El acuerdo, que supondrá la entrada de la marca en Oriente Medio, contempla el desarrollo de una red de tiendas de la marca.

La presencia en Emiratos Árabes se sumará al creciente negocio internacional del grupo, tanto a través del canal wholesale como a través de franquicias. Brasil es uno de los principales mercados de la compañía en el extranjero, operando de la mano de un grupo local.

En paralelo, la marca sigue apostando por el mercado español, donde cuenta actualmente con una red de alrededor de treinta establecimientos. Para penetrar en el centro de España, especialmente en Madrid, Munich se ha aliado con El Ganso para lanzar al mercado una colaboración.

Munich y El Ganso lanzarán al mercado a finales de febrero una serie de zapatillas deportivas que fusionarán los estilos de las dos marcas. La colaboración, formada por 5.000 pares de zapatillas, estará presente en la red de distribución de las dos marcas.

A las puertas de cerrar el ejercicio 2025, Munich comienza un periodo de reflexión. “Tenemos que cambiar nuestra filosofía: hasta ahora llevábamos el producto que queríamos al multimarca y a nuestras tiendas -dice Berneda-; a medida que el retail gana peso, la propuesta de producto debe transformarse”.

El empresario quiere que Munich gane “velocidad en el producto”, apostando por colecciones más pequeñas para poder “reaccionar mejor” a las ventas y al comportamiento del consumidor. Actualmente, Munich trabaja con cuatro colecciones al año, una cifra que crecerá para ganar velocidad en la llegada a mercado.

Con este movimiento, Munich quiere, en palabras de Berneda, mejorar su “momentum”. Con un 70% de su negocio procedente de la categoría moda, el empresario tiene claro que la marca depende de las tendencias y del “momento que atraviese su marca”.

El cliente de Munich está formado, principalmente, por hombres de más de treinta años. “Es un target seguro y así no dependemos del hype, que dura dos días”, dice Berneda, que reconoce que parte del ejercicio que está haciendo Munich busca rejuvenecer su público objetivo y animar sus ventas.

El próximo marzo, Munich finalizará el ejercicio 2025 y lo hará con ventas estables por segundo año consecutivo. En 2024, la empresa alcanzó una facturación de 82 millones de euros. Berneda señala que el estancamiento de los ingresos es consecuencia del cierre de puntos de venta multimarca en mercados como España, con crisis tan destacadas como las de Intersport u Oteros.