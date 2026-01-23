Amazon iniciará una segunda ronda global de despidos de hasta 14.000 puestos corporativos

Modaes

Amazon planea más recortes de plantilla en posiciones corporativas para la semana que viene. El gigante estadounidense del comercio electrónico avanza en su objetivo de eliminar un 10% de su plantilla, lo que supone alrededor de 30.000 empleos de oficina, de los cuales ya habría recortado algo menos de la mitad.

Según ha avanzado Reuters, el número de puestos eliminados podría alcanzar los 14.000, tal como ya hizo en octubre del año pasado. Se espera que el recorte afecte a Amazon Web Services, a retail, a Prime Video y a la división de recursos humanos. La compañía todavía no ha hecho ningún comunicado oficial.

Amazon ya recortó 27.000 puestos de trabajo en 2022. Sin embargo, la eliminación de estos 30.000 empleos conformará el mayor despido en los treinta años de historia de su compañía. En la última remesa de despidos, Amazon mantuvo en nómina a los afectados durante noventa días y les dio la posibilidad, después, de postularse a otros puestos internos.

Algunos de los analistas consultados por la agencia de noticias apuntan que los despidos responden a una mayor implementación del software de la compañía basado en Inteligencia Artificial (IA). Sin embargo, otros aseguran que se trata sencillamente de un ajuste debido a una histórica gran cantidad de burocracia en la compañía.

En España, concretamente, Amazon llevó a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a 1.200 trabajadores el año pasado. En la línea de la acción llevada a cabo a nivel global, el gigante solamente eliminó puestos de su plantilla corporativa, que afectaron a Amazon Digital Spain, en Madrid, y a Amazon Spain Service, en Barcelona.

Según los últimos resultados publicados, correspondientes al primer trimestre del año fiscal 2025, Amazon logró un beneficio neto de 21.187 millones de dólares (18.213 millones de euros), lo que representa una mejora del 38,2% respecto del resultado anotado por la multinacional entre julio y septiembre del año anterior.

La cifra de negocio en el trimestre alcanzó los 180.169 millones de dólares (154.879 millones de euros), un 13,4% más que en el mismo periodo del año pasado, con un crecimiento del 9,6% de las ventas de productos, hasta 74.058 millones de dólares (63.663 millones de euros), y del 16,3% de la comercialización de servicios, hasta 106.111 millones de dólares (91.216 millones de euros).