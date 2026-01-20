Toni Pons se fortalece en Estados Unidos con una segunda tienda en Florida

Modaes

Toni Pons avanza en su plan para hacerse más internacional. La compañía española especializada en calzado ha anunciado la puesta en marcha de su segunda tienda en Miami Beach, Florida, en el 1656 de Lenox Avenue. La empresa tiene prevista una nueva apertura en Punta Cana, en República Dominicana.

Con esta apertura, la compañía, conocida por sus alpargatas, apuesta por un nuevo concepto de tienda que expresa su “carácter mediterráneo” también en el extranjero, según ha publicado en sus redes sociales profesionales. Su primer establecimiento en Florida llegó a finales de 2024 y está situado en el Town Center de Boca Ratón.

La compañía estrenó su nuevo concepto de tienda de Platja d’Aro (Girona), situada en el número 34 de la avenida de S’Agaró. Abrió sus puertas hace cinco meses y fue el punto de partida para replicar en esta apertura de Miami y en la próxima prevista en Punta Cana. Según publicó la compañía, que este año cumple ochenta años, el objetivo es que las nuevas tiendas ya incluyan este concepto y replicarlo progresivamente en las que ya tiene en funcionamiento.

El grupo opera con un modelo multicanal: según los últimos datos publicados, el B2B representa el 45% de la facturación, mientras que las tiendas físicas suponen el 30% y el ecommerce el 25%. Menos de la mitad de las tiendas con las que opera la compañía están en España.

Toni Pons genera en el extranjero el 70% de su facturación

De hecho, el 70% de la facturación de Toni Pons se registra en los mercados internacionales. La compañía catalana ya cuenta con espacios en Francia, Italia, Emiratos Árabes, Arabia Saudí y, ahora, fortalece su presencia en Estados Unidos. La propuesta de calzado tiene presencia en más de noventa países y supera los 4.000 puntos de venta a nivel internacional.

La producción de Toni Pons se concentra en fábricas de La Rioja y la provincia de Alicante. La compañía mantiene su apuesta por la fabricación artesanal, especialmente en su producto icónico, la alpargata cosida a mano. Cada año, Toni Pons comercializa entre 1,2 y 1,3 millones de pares de calzado.

Toni Pons creció un 37% en 2021, un 53% en 2022 y un 11% en 2023. El ejercicio 2024 fue de estabilización, mientras que para 2025 la compañía preveía un crecimiento moderado de entre el 5% y el 8%.

Toni Pons fue fundada en Osor, un pequeño pueblo cercano a Girona, y comenzó su actividad fabricando alpargatas de esparto y botas con suelas de neumático reciclado. En 2016, Jordi Pons asumió la dirección de la empresa y puso en marcha un plan de expansión que incluyó la apertura de tiendas propias, la ampliación de la colección de invierno y una especialización creciente en slippers tras la pandemia.