Convenio de la moda en España: avances en detalles pero posiciones alejadas en lo importante

Pablo Bueno

La mesa de negociación del convenio sectorial de la moda en España saludó el nuevo año con los mismos escollos con los que se quedó en diciembre de 2025. Una primera toma de contacto, en una reunión celebrada hoy en Madrid, ha dejado en evidencia que las posiciones siguen muy distanciadas todavía, aunque se ha fijado nueva fecha para la próxima reunión, a principios de febrero.

Tanto la Asociación Retail Textil España (Arte) como los sindicatos coinciden en la necesidad de este acuerdo para “asegurar unas condiciones laborales justas y los mismos derechos para todos los trabajadores del sector, con independencia de la empresa o el territorio”. Sin embargo, las posiciones se alejan cuando se empieza a hablar de números y propuestas concretas.

Las posiciones son todavía distantes en lo que respecta a los tres ejes principales de la negociación. El primero, la jornada anual pactada, que el sindicato mayoritario CCOO pide de 1.730 horas y de aplicación gradual hasta 2028 (Aunque Fetico propone que se aplique directamente con la entrada en vigor del convenio). Sin embargo, la posición de la patronal es que se llegue a las 1.750 horas con aplicación paulatina durante los tres ejercicios de vigencia del convenio.

Otro de los puntos calientes es la retribución: la última propuesta de Arte fue de entre 17.800 a 24.344 euros brutos anuales, en función de las responsabilidades, pero fijando la retribución del colectivo de vendedores, el más numeroso y que se utiliza de referencia, en 18.800 euros. Una cifra que CCOO ha definido como muy lejana en varias ocasiones y que UGT ha propuesto que llegue “a 23.000 euros, que es el más elevado de los convenios territoriales”. Pero las diferencias de critero se amplían también a las actualizaciones. Mientras que Arte propone una subida del 3% anual durante la vigencia del convenio, los sindicatos quieren que llegue al 4,5%.

En materia de conciliación y descanso, los sindicatos piden “once fines de semana de calidad”, es decir, garantizar dos días de descanso a la semana y que al menos once libranzas coincidan en sábado y domingo, aunque el establecimiento permanezca abierto esos días. Pero, además, los sindicatos quieren que el trabajador pueda elegirlos libremente. La patronal aboga por reducirlo a diez fines de semana y supeditados siempre a las necesidades organizativas.

Se ha fijado la siguiente reunión de la mesa del convenio para principios de febrero

Publicidad

A pesar de las diferencias, desde CCOO se ha valorado muy positivamente el hecho de que hayan estado presentes todos los representantes sindicales (UGT se ausentó la vez anterior denunciando que varias empresas del retail estaban despidiendo trabajadores) y que haya sido una reunión de trabajo: “Hemos revisado los aspectos importantes del convenio en los que las diferencias son más grandes, pero es la primera vez en estos más de dos años que hemos conversado de verdad, que ha habido intercambio”. Aunque fuentes del sindicato han reconocido que “harán falta al menos dos reuniones más para ver avances de verdad”.

Desde la Confederación Sindical Independiente (Fetico), uno de los sindicatos presentes en la mesa, afirman que, “aunque todavía quedan cuestiones pendientes que resolver, se están produciendo avances significativos”. Y hacen un llamamiento a “seguir trabajando tanto en las materias en las que estamos alejados, como son jornada, retribución y pago de los domingos y festivos, como en aquellas en las que no se ha entrado aún”.

“Es la primera vez en estos más de dos años que hemos conversado de verdad, que ha habido intercambio”, aseguran fuentes de CCOO

Publicidad

Por parte de la patronal del retail, apuestan por seguir avanzando, conscientes de las dificultades: “en la reunión de hoy se han aportado los comentarios y valoraciones a las últimas propuestas sindicales. Las negociaciones siguen su curso y, desde la patronal, seguimos firmemente comprometidos para alcanzar un acuerdo”. Ambas partes han establecido la próxima reunión como siguiente paso. La intención es “seguir avanzando para ultimar el primer convenio estatal de las grandes cadenas del comercio textil”, afirman desde Arte.

La negociación del convenio hasta hoy

El diálogo entre patronal y sindicatos volvió a activarse el pasado 19 de noviembre después de pasar más de cinco meses en dique seco. Desde entonces ya han sido tres las reuniones mantenidas entre Arte y los sindicatos que siguen valorando las posiciones como “muy alejadas todavía”, en palabra de CCOO.

Por su parte, la patronal insiste en que son “conscientes desde el inicio del proceso, de la complejidad de trabajar desde cero un convenio de estas características, pero el compromiso de las compañías del sector es absoluto y el esfuerzo negociador ha quedado patente”.

Junto con Arte, la mesa negociadora está también compuesta por CCOO, como sindicato mayoritario y un total de ocho representantes; UGT, con otros cinco sindicalistas; y Fetico, el sindicato vasco ELA y el gallego CIG, con un representante cada uno.