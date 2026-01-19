Desigual apuesta por Reino Unido: colabora con una diseñadora ucraniana afincada en Londres

Modaes

Desigual sube su apuesta por Londres. La compañía española de moda ha anunciado una colaboración con la diseñadora ucraniana Masha Popova, afincada en el país británico, para “consolidar su compromiso con Reino Unido”.

En un comunicado, Desigual ha explicado que este lanzamiento se enmarca en un “momento clave para Desigual” en el mercado británico, donde la compañía registró el año pasado un “crecimiento digital de doble dígito en facturación”, concretamente del 16%.

Londres es, para Desigual, “uno de los mercados con mayor crecimiento dentro de Europa”. Actualmente, tiene presencia en el país a través de su canal digital, a pesar de que no cuenta con tiendas físicas propias.

Desigual describe Londres como “uno de los mercados con mayor crecimiento de Europa”

Publicidad

En este sentido, colaboraciones como la realizada con la diseñadora Masha Popova “refuerzan la hoja de ruta estratégica de la marca, consolidando su apuesta por el Reino Unido, y especialmente Londres”. La compañía española considera Londres como “una geografía clave para su desarrollo creativo y de negocio a nivel internacional”.

Masha Popova da nombre a una firma creada por la diseñadora ucraniana afincada en Londres, conocida por sus diseños de denim y de moda: piezas funcionales con una fuerte identidad que combinan fantasía, memoria y raíces culturales.

El denim se convierte en uno de los protagonistas de Masha Popova, “tratado como un material vivo y trabajado a mano”. Con esta colaboración, Desigual pretende “ampliar su proyección internacional” a través de sinergias con diseñadores globales.

Desigual dejó atrás los números rojos en 2024. La compañía cerró su último ejercicio completo con un resultado neto de 313.331 euros, lejos de las pérdidas superiores a 61 millones de euros que anotó un año antes. En plena etapa de transformación, la empresa mejoró también en 2024 el resultado de explotación, pasando de 58,75 millones de euros negativos en 2023 a sólo 424.191 euros negativos en 2024.