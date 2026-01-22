Richemont reordena su perímetro relojero con la salida de Baume&Mercier rumbo a Damiani

Modaes

Richemont suelta lastre de su cartera de relojería. El grupo de lujo ha firmado un acuerdo con Damiani Group para traspasar la plena propiedad de la firma Baume&Mercier, en una transacción de la que no se han comunicado los términos económicos.

El argumento de ambas compañías tiene que ver con el encaje industrial. En un comunicado emitido este jueves, ambas sostienen que el recorrido a largo plazo de la firma se aprovechará mejor dentro de Damiani por su implantación en Italia, un modelo de distribución principalmente mayorista multimarca y un posicionamiento accesible dentro del segmento de relojería de lujo.

La operación no es inmediata. El cierre se espera para verano de 2026 y queda sujeto a condiciones previas. Tras completarse, Richemont seguirá prestando servicios operativos durante un periodo interino de, al menos, doce meses para acompañar la integración.

Baume&Mercier figura en la división de relojería de Richemont, junto a marcas como A. Lange & Söhne, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger Dubuis o Vacheron Constantin. Con el traspaso, el hólding reduce una enseña dentro de esta división sin detallar cambios adicionales en el resto del portfolio.

Para Damiani, la compra refuerza su posicionamiento de lujo. El grupo sumará Baume&Mercier a una cartera que ya reúne las joyerías Damiani, Salvini, Bliss y Calderoni, además de Venini, fabricante italiano de vidrio artístico con sede en Murano, y Rocca, su distribuidor multimarca de relojería y joyería.

La hoja de ruta pasa por empujar la marca desde la red existente. Damiani ha indicado que quiere ampliar visibilidad y alcance de la marca apoyándose en su distribución multimarca y con aperturas selectivas de boutiques monomarca en ubicaciones estratégicas, de forma progresiva.

El anuncio llega tras un trimestre al alza para Richemont. Entre octubre y diciembre, el grupo alcanzó una facturación de 6.399 millones de euros, con un avance de 11% a tipo de cambio constante. En ese periodo, joyería creció un 14% a tipo de cambio constante, hasta 4.785 millones de euros, mientras la relojería especializada lo hizo un 7%, hasta 872 millones de euros.

En el acumulado de nueve meses, de abril a diciembre de 2025, Richemont ha elevado ventas un 10% a tipo de cambio constante y un 5% a tipo de cambio actual, hasta 17.018 millones de euros, y cerró 31 de diciembre con una posición de caja neta de 7.600 millones de euros. El grupo publicará los resultados del ejercicio, cerrado 31 de marzo de 2026, el próximo 22 de mayo de 2026.