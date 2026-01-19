El Pulpo cambia de rumbo: externaliza Nanos y licencia la marca al portugués Pontos Supremos

Pilar Riaño

El Pulpo cambia de estrategia para centrarse en su marca principal. Menos de tres años después de rescatar Nanos de los juzgados, la empresa gallega ha decidido externalizar la histórica marca española de moda infantil. El Pulpo ha concedido una licencia de diseño, producción y distribución de Nanos a la empresa portuguesa Pontos Supremos.

Según ha explicado a Modaes el fundador de El Pulpo, José Antonio Chacón, desde la adquisición de Nanos la empresa ha tratado de buscar sinergias entre sus dos marcas, pero las diferencias en el negocio de la moda masculina y la infantil, así como los pasivos asumidos en la compra, han hecho que hayan costado generarlas.

“El segmento infantil premium, por su especificidad y dinámica propia, requiere un modelo operativo altamente especializado y distinto al de la marca principal de El Pulpo”, explican desde la empresa, que el pasado marzo consiguió un préstamo participativo de Xesgalicia.

Por ello, El Pulpo ha cedido la marca Nanos a Pontos Supremos, histórico proveedor de la empresa de infantil y especializada en el segmento. La compañía, que opera desde 2006 y con sede en Paredes (Oporto), se ha hecho con una licencia global de Nanos (para todo el mundo y para todas las categorías) por cinco años.

La primera colección de Nanos en su nueva etapa bajo dirección portuguesa será la de otoño-invierno 2026, aunque de la mano del antiguo equipo de El Pulpo. El proyecto de Pontos Supremos pasa por mantener el posicionamiento elevado de Nanos, fundada en 1963.

Como parte del acuerdo, Pontos Supremos asume también los diez corners en El Corte Inglés con que opera actualmente Nanos, con la mirada puesta en abrir mercado internacional centrándose en el canal multimarca de posicionamiento elevado.

Tiendas, plantilla y oficinas

En el marco de este cambio de estrategia con Nanos, “El Pulpo ha iniciado un proceso de ordenación financiera y operativa, orientado a adaptar su estructura a la realidad actual del negocio, reforzar la solidez del grupo y acompañar su plan estratégico a medio y largo plazo”. “Esta decisión garantiza la continuidad de la actividad con un mayor nivel de eficiencia”, señalan desde la compañía.

Cuando El Pulpo tomó el control de Nanos, se hizo tanto con la marca, como con una red de diez tiendas y con el personal. Durante los últimos años, la empresa ha reordenado los puntos de venta de Nanos, convirtiéndolo en tiendas mixtas en las que vendía tanto Nanos como El Pulpo. Ahora, al detectar que las sinergias entre ambas marcas no existen, la compañía prescindirá de todas las tiendas de Nanos salvo una, la de Hermosilla, en Madrid, que se transformará en un flagship únicamente de El Pulpo.

Así, El Pulpo reducirá su red de tiendas a nueve (frente a las 18 con que contaba hasta ahora), que se suman a los corners en El Corte Inglés (19 de hombre, diez de niño y doce de teen) y presencia en 300 puntos de venta multimarca internacionales.

También se ajustará la plantilla. El Pulpo contaba hasta ahora con 160 empleados, que se quedarán en 120, una reducción motivada, principalmente, por el cierre de las diez tiendas de Nanos y el traspaso de los corners de la marca en El Corte Inglés a su nuevo licenciatario. “Ajustamos la compañía a la realidad de El Pulpo para tener un crecimiento sostenido”, señala Chacón.

La compañía comienza esta nueva etapa con nuevas oficinas. Hasta ahora, la empresa centralizaba su estructura en unas oficinas de 3.000 metros cuadrados en Bergondo, en la provincia de A Coruña. En ellas trabajaban los equipos de El Pulpo, Nanos y de la distribuidora de marcas CHC.

El negocio de distribución de marcas de terceros se ha trasladado a una nueva nave en el mismo municipio, mientras la sede de El Pulpo se ha instalado en el centro de A Coruña, en unas oficinas de 1.500 metros cuadrados en la calle Manuel Murguía. En ellas trabajan cincuenta personas.

Previsiones tras el cambio

Todos los esfuerzos del grupo se centrarán, ahora, en El Pulpo. El pasado diciembre, la marca de moda masculina (que cuenta con una línea de sastrería, una infantil y una dirigida al público adolescente) abrió tienda en la calle Príncipe de Vigo y la próxima primavera lo hará en el centro de Santiago de Compostela, en un local de 300 metros cuadrados.

En 2026, la empresa apostará por consolidarse en Madrid (con la tienda de la calle Hermosilla) y en Barcelona, además de en El Corte Inglés, donde sus competidores tienen más presencia. El crecimiento internacional vendrá de México (donde la marca tiene veinte puntos de venta en Liverpool y ahora introduce las líneas de sastrería y teen) y de mercados como Japón, Portugal o Italia a través del canal multimarca.

La empresa cerró el último ejercicio (concluido en febrero de 2025) con una cifra de negocio de 12,5 millones de euros y un resultado bruto de explotación (ebitda) de alrededor del 10% de la facturación, según datos aportados por Chacón.

Las previsiones para el próximo ejercicio pasan por que la cifra de negocio se sitúe en 12 millones de euros, una reducción motivada por la desintegración de Nanos (medio ejercicio). El Pulpo, sin embargo, anotará un aumento del 20% en sus ventas. Chacón prevé regresar al crecimiento en 2026 tras completar la reorganización.