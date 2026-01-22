La moda española frena el ritmo en noviembre con una subida de las exportaciones del 1%

Pablo Bueno

La moda española modera su avance en los mercados internacionales. En noviembre, las exportaciones del sector alcanzaron los 3.060 millones de euros, lo que supone un incremento interanual de apenas el 1% frente al mismo mes de 2024. El dato contrasta con el comportamiento de octubre, cuando las ventas exteriores crecieron por encima del 5%, y confirma una desaceleración del ritmo exportador en el cierre del año, según datos de Icex España Exportación e Inversiones.

Pese a la moderación mensual, el balance acumulado continúa siendo positivo. Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones españolas de moda sumaron 32.208 millones de euros, un 4,1% más que en el mismo periodo del año anterior.

Las exportaciones españolas de moda (categoría en la que se incluye textil, confección, calzado, accesorios, perfumería y cosmética, entre otros productos clasificados por Icex) comenzaron 2025 con fuertes subidas, del 10,3% en enero, el 7,7% en febrero y el 9,4% en marzo. Sin embargo, el sector encadenó caídas en abril y mayo, coincidiendo con el inicio de la guerra arancelaria abierta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En junio y julio, las exportaciones de moda retomaron la senda del crecimiento, con incrementos del 9,8% y del 3,1%, respectivamente, mientras que en agosto volvieron a caer, con un descenso interanual del 3,9%. En septiembre, las ventas al exterior repuntaron un 5,9%, a pesar de la atonía del conjunto de las exportaciones españolas de bienes. En octubre, la moda volvió a crecer por encima del 5%, antes de frenar su avance en noviembre hasta tasas cercanas al 1%.

En los primeros once meses de 2025, las exportaciones españolas de moda sumaron 32.208 millones de euros, un 4,1% por ciento más que en 2024

Publicidad

En los principales mercados internacionales, el comportamiento fue desigual. En noviembre, las exportaciones españolas de moda cayeron en Francia, primer destino del sector, con un retroceso interanual del 4,6%. También descendieron con fuerza en Italia, un 14%, y en Alemania, un 7,9%. En Estados Unidos, las ventas se contrajeron un 12%, prolongando el impacto de la incertidumbre comercial.

En sentido contrario, Reino Unido se situó como uno de los mercados más dinámicos, con un aumento interanual del 23,4% en noviembre. Portugal también contribuyó al crecimiento, con una subida del 4%, reforzando el peso de los mercados europeos en el comportamiento exterior del sector.

Las ventas de moda de España a Estados Unidos se contrajeron un 12% en noviembre de 2025, prolongando el impacto de la incertidumbre comercial

Publicidad

Las importaciones mantienen el pulso y aceleran frente a octubre

Las importaciones de moda a España mantuvieron un comportamiento claramente al alza en noviembre. Las compras al exterior de textil, confección y calzado alcanzaron los 3.482 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 7,9%, una aceleración frente al mes de octubre. En el acumulado de enero a noviembre, las importaciones sumaron 35.314 millones de euros, un 5,7% más que en el mismo periodo de 2024.

España compró moda en los mercados internacionales en noviembre por valor de 35.314 millones de euros, un 7,9% más que en 2024

Publicidad

Entre los principales países proveedores, China volvió a liderar las importaciones de moda, con compras por valor de 756 millones de euros en noviembre, un 10,8% más que un año antes. Bangladesh registró uno de los mayores incrementos, con una subida interanual del 24%, consolidando su papel en la cadena de suministro del sector.

El fenómeno del nearshoring también siguió ganando peso. Las importaciones procedentes de Turquía se dispararon un 28,6% interanual en noviembre, mientras que las compras a Marruecos aumentaron un 8,2%, en línea con la estrategia de proximidad de parte de la industria de la moda en España.