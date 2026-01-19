Afflelou prevé facturar 200 millones de euros en tres años en España

Modaes

Afflelou coge carrerilla en España. La compañía francesa de óptica asequible pronostica que sus ventas en el país alcancen los 200 millones de euros en tres años, según publica Expansión. Actualmente, la empresa cuenta con 381 ópticas en el mercado nacional, y pretende alcanzar los 400 establecimientos a lo largo de 2026.

A nivel global, en los últimos tres años, el grupo Afflelou ha anotado un crecimiento del 6%. En este contexto, España se ha posicionado como el país desarrollado con más crecimiento. La compañía prevé seguir abriendo nuevos locales en el territorio. El número de trabajadores se eleva a 1.500 empleados.

Afflelou prevé superar los 1.000 millones de euros en facturación como grupo este año. A cierre de 2025, el crecimiento global fue del 4,8%, hasta 967 millones de euros. El negocio de audiología, en pleno desarrollo, ha anotado un crecimiento del 26%.

Más del 90% del negocio de Afflelou se encuentra en Francia, que generó una facturación de 726,4 millones de euros en 2025, un 4,1% más. España, el segundo mercado para la empresa, supuso una facturación de 161,1 millones de euros en el último año, un 6,4% más.

A cierre del último ejercicio, la cadena contaba en España con 190 franquiciados y 381 ópticas, 300 de ellas franquicias, así como 216 espacios de audio. Afflelou, de hecho, está apostando por el desarrollo del negocio de la audiología en España, que llegó en 2021.

En 2022, el grupo nombró a Anthony Afflelou, hijo del fundador de la empresa, nuevo director general. Desde entonces ha imperado el deseo por ampliar la gestión familiar. El año pasado fue clave en el proceso. La familia Afflelou incrementó su participación en el grupo, pasando a controlar del 29% al 38%. La compra se formalizó entre Afflelou y la también francesa Lion Capital, su socio desde 2012.

Afflelou llegó a España en 2003, tras hacerse con la cadena de ópticas de Carrefour y lanzar su propia estrategia, que pasaba por vender estos establecimientos a los trabajadores para que ellos mismos se convirtieran en franquiciados de la compañía.