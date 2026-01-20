El gigante Deichmann sigue su reordenación en España y separa su actividad logística

Irene Juárez/ Pilar Riaño

El grupo alemán Deichmann sigue introduciendo cambios en su negocio en España. La compañía, uno de los mayores grupos del mundo de la industria del calzado, separa la actividad logística de su negocio principal con la creación de una nueva filial. Este movimiento se produce pocos meses después del relevo en la dirección del país, donde vende más de tres millones de pares de zapatos al año.

Deichmann acaba de constituir la sociedad Deichmann Logistic Spain, que tiene como objeto social el depósito y almacenamiento de mercancías, así como la prestación de servicios logísticos. La sociedad, con sede en la calle Juan Gris de Barcelona (donde se encuentran sus oficinas para España), tiene a Alejandro Vilarrubi, director financiero de Deichmann en España, y a Andreas Gessner, director de logística de Deichmann, como administradores.

La reordenación de la actividad societaria de Deichmann en España (donde ahora opera con tres sociedades, Deichmann Calzados, Deichmann Canarias y Deichmann Logistic Spain) se produce en el marco de una reorganización más amplia. A finales de 2025, Deichmann dio un vuelco a su cúpula en el país, con la salida de Javier Suárez-Ordoño, hasta entonces director general de la compañía para España y Portugal. Tras siete años en el cargo, Suárez-Ordoño se despidió de la compañía en pleno momento de expansión en el país, mercado al que llegó hace dieciséis años.

Por el momento, el gigante alemán todavía no ha anunciado su sustituto. Con la salida del primero al mando, la empresa nombró al Alex Vilarrubí, director financiero del grupo en Iberia, y a José Luis del Olmo, que compartía la responsabilidad de director general con Suárez-Ordoño como consejeros delegados mancomunados.

Deichmann constituyó su filial en España en 1991. Aunque inicialmente se estableció en Elche (Alicante), uno de los mayores polos de producción de calzado de España, su domicilio social se encuentra actualmente en Barcelona. La compañía, sin embargo, aterrizó en España más tarde, en 2010, con una primera tienda en Madrid.

En 2015, Diechmann puso en marcha su tienda online. Desde entonces, la compañía ha hecho frente a momentos de todo tipo. Los años de intenso crecimiento cesaron en 2020, cuando la matriz tuvo que salir al rescate de la filial española, con varios préstamos que sumaron un valor de diez millones de euros.

El estallido de la pandemia fue, de hecho, un golpe para las cuentas del negocio de Deichmann en el país, que cerró el ejercicio regresando a pérdidas, apenas dos años después de haber entrado en positivo. La compañía contrajo un 31,7% su facturación en España, hasta 43,9 millones de euros y registró un resultado neto negativo de 8,6 millones de euros, frente al beneficio de 633.000 euros de 2019.

Incluso en pleno bache, la empresa mantuvo las inversiones y destinó hasta 2,9 millones de euros a la apertura de nuevas tiendas y a la renovación de algunas de las que ya tenía. Crecer en España ha sido uno de los objetivos del grupo a lo largo de los años. Por eso, en 2022 incorporó a su equipo un nuevo responsable de expansión para su negocio en el mercado español y portugués, Michäel Champredonde. El directivo sustituyó a Eugenia de Lorenzo, que sólo duró un año en el cargo, y que se decantó por seguir su carrera en La Casa de las Carcasas. Champredonde todavía mantiene su cargo.

Los últimos datos publicados muestran una evolución positiva del negocio de la compañía en España en 2024, con un crecimiento del 11% hasta superar los 125 millones de euros. Esta cifra contrasta con un crecimiento más plano del mercado europeo, en el que avanzó a un ritmo del 1,3%, hasta superar los 7.500 millones de euros de facturación.

La empresa contaba a cierre del ejercicio 2024 con 920 profesionales trabajando en España, mientras que su plantilla a nivel mundial se alzó hasta 49.900 empleados, un millar de trabajadores más respecto al año anterior.