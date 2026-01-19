Esenzia cierra 2025 con 4 millones de euros de facturación y proyecta una apertura en Madrid

Irene Juárez

Esenzia se hace grande como alternativa al streetwear de Madrid y Barcelona. La compañía sevillana aspira a llenar de moda urbana aquellos territorios en los que cuesta más encontrar este tipo de propuesta, sin olvidar, no obstante, las ventajas que confieren las capitales. Con una facturación de cuatro millones de euros en 2025, la empresa de moda joven prevé duplicar su cifra de negocio este año, con la mirada puesta en asentar la marca en el sur del país y poner en marcha una tercera tienda física ubicada en Madrid, previsiblemente en septiembre.

La compañía de streetwear abrió en septiembre del año pasado su segunda tienda física en Córdoba, que se sumó a la primera, ubicada en Sevilla. Además, con el objetivo de acelerar su expansión, llevó a cabo las primeras aperturas de córners de El Corte Inglés. Actualmente, la empresa está presente en nueve de sus centros: en Madrid, Valencia y Andalucía. El objetivo para este año es seguir creciendo en el mercado nacional y alcanzar una facturación de hasta ocho millones de euros.

El ejercicio 2025 también ha servido para reforzar la plantilla, que asciende a 36 empleados: 17 trabajan en oficinas y, el resto, corresponden a personal de tienda. De hecho, el año pasado los fundadores decidieron cambiar de oficinas. Hasta entonces se ubicaban en la parte de arriba de la tienda de Sevilla, que ahora ha pasado a contar con dos plantas destinadas a la venta. Las nuevas oficinas se encuentran en el centro de la capital andaluza.

Esenzia, que ha nacido en pleno boom de las compañías nativas digitales, en 2019, ha sido capaz de reforzar su canal físico, que supone ya el 40% de la facturación. En cuanto a la venta online, Madrid se ha convertido en el principal mercado, duplicando el número de pedidos en un año. Por ello, la compañía ve la capital como un destino imprescindible para impulsar su negocio.

Esenzia nació como nativa digital y ya genera el 40% de su facturación con el retail

“De las marcas de streetwear, somos la que más ha despuntado en Andalucía”, asegura Carlos Guillén, cofundador de Esenzia, en una entrevista con Modaes. “Hay muchos andaluces que demandan este tipo de producto, pero es un público más descuidado por esta tendencia”, añade Alessandro Ridolfi, consejero delegado y cofundador. Por eso, el objetivo es ir expandiéndose por Andalucía, “pero también por otras comunidades autónomas, como Extremadura, que podrían parecer zonas menos prioritarias para marcas como la nuestra”, concluye Guillén.

Alessandro Ridolfi y Carlos Guillén controlan el 75% del capital de la compañía. El 20% restante se encuentra en manos del empresario Marco Pozzi y, el otro 5%, de Alfonso Machuca, que fue profesor de los fundadores cuando iban al instituto, y que les ayudó a poner en marcha el negocio. Entre sus asesores se encuentra un exdirectivo de Scalpers, cuya identidad la compañía prefiere no desvelar, y Nacho Ruiz de Terry, uno de los fundadores de Scotta.

La compañía sevillana continúa inmersa en una estrategia de diversificación. Este año, la empresa se centrará en desarrollar nuevas categorías. “Tendremos gamas que no habíamos tocado hasta ahora, cuidaremos todavía más los diseños, queremos desmarcarnos de lo que hay”, explica Guillén. Esenzia se centrará en el desarrollo de jerséis y de prendas de exterior, más pesadas y técnicas, como chaquetones. El equipo prevé tantear también la moda de baño, “que tiene mucho potencial”, reflexionan los fundadores.

La empresa está controlada por Alessandro Ridolfi y Carlos Guillén, que copan el 75% del capital

La compañía se centró el año pasado en internalizar la mayoría de sus procesos, con el objetivo prioritario de mejorar su logística. Esenzia cuenta con un almacén de gestión propia en Sevilla, con 250 metros cuadrados de superficie, a los que se suman otros cien metros cuadrados más de oficinas. Allí, la compañía cuenta con la parte de prendas personalizadas, principalmente sudaderas, que funcionan bajo demanda. En Madrid, la compañía opera con un espacio logístico en Guadalajara.

En el mismo sentido, los diseños de Esenzia también son propios y sus colecciones no son las tradicionales. La compañía basa su oferta en drops contextualizados con diferentes temáticas. El año pasado lanzó siete, entre ellos una colaboración con Cruzcampo que los fundadores destacan como uno de sus mayores hitos. Para 2026, pretenden seguir en esta línea y, además, aumentar el número de cápsulas, lanzando, al menos, una al mes.

La confección de Esenzia se realizaba el año pasado mayoritariamente en Portugal y, para este año, la compañía está introduciéndose en orígenes de lejanía. Los cofundadores explican que utilizan algodón 100%, “con gramajes altos, algo que no hacen otras marcas”. Siete años después del nacimiento de Esenzia, Ridolfi y Guillén reflexionan sobre sus inicios. “Cuando empezamos, nuestro producto no estaba tan a la altura”, aseguran. Sin embargo, con el tiempo ha adquirido una mayor profesionalización. Cada sudadera tiene un precio de entre 69 euros y 72 euros. “No somos los más caros, pero tampoco los más baratos”, resumen.