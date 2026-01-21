La moda infantil española apunta a crecer un 4% tras estabilizar ventas y reforzar exportación

Modaes

El sector español de productos para la infancia encara 2026 con expectativas de crecimiento tras dos años de ajuste. La previsión para 2025 es cerrar con un avance del 1,5% en la facturación del sector y acelerar hasta un crecimiento del 4% en 2026, apoyada en la diversificación de mercados y el refuerzo de su posicionamiento internacional, según datos presentados por la Asociación Española de Productos para la Infancia (Asepri).

Estas previsiones se apoyan en los resultados consolidados de 2024, ejercicio que el sector cerró con una facturación de 1.134 millones de euros. Tras retroceder un 3% tanto en 2023 como en 2024, Asepri señala que la industria ha entrado en una fase de estabilización tras “un periodo de adaptación a un entorno económico más exigente”.

La exportación se mantiene como el principal motor del negocio. En 2024, las ventas internacionales de moda infantil y puericultura representaron el 52% de la facturación total del sector, con Europa como primer destino, concentrando el 63% de las exportaciones, especialmente hacia Italia, Francia, Portugal y Grecia. Fuera de la Unión Europea, destacan mercados como Reino Unido, Estados Unidos, México y República Dominicana.

De cara a 2025 y 2026, Asepri confía en que las ventas internacionales de moda infantil y puericultura sostengan la recuperación

De cara a 2025 y 2026, la patronal confía en que esta estrategia exterior sostenga la recuperación. “La evolución positiva prevista para 2026 estará condicionada por el contexto internacional, pero se apoya principalmente en la actividad exterior y la capacidad de adaptación de las empresas”, señala Asepri en su análisis.

En el mercado nacional, el sector mantiene su peso pese a factores estructurales como la baja natalidad. La asociación subraya que el canal físico especializado continúa siendo clave para las marcas con una propuesta basada en “calidad, especialización y valor añadido”, en convivencia con el crecimiento progresivo del comercio electrónico.

El canal online concentró el 9% de las ventas de moda infantil y puericultura en 2024 y se espera que alcance el 9,5% en 2025 y que llegue al 10% en 2026. Este avance se produce en paralelo a una recuperación gradual del empleo: tras una caída del 4% en las contrataciones en 2024, Asepri prevé un repunte del 1% en 2025 y del 4% en 2026, en línea con la mejora del negocio.