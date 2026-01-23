De Pyratex a la Costa Azul: Flabelus impulsa producto, estrena sede y aterriza en Cannes

T. Alonso

Flabelus se vuelca en los materiales para dar un paso adelante en su nueva etapa. La compañía española de calzado y moda ha firmado una colaboración con Pyratex para lanzar una cápsula invernal limitada que desplaza el foco hacia el tejido, la trazabilidad y la forma de llevar a cabo el producto. El lanzamiento coincide, además, con el estreno de las nuevas oficinas de la empresa en Madrid y el despliegue de una nueva tienda en el mercado galo.

La colección, desarrollada junto a la empresa especializada en innovación textil, ha sido bautizada como Tricot y se compone de tres piezas: un par de Mary Janes de punto jacquard, una balaclava y unos mitones. La inspiración llega desde la flor de edelweiss, la favorita de la emperatriz Sissi, que se convierte en el estampado exclusivo de los diseños. Estos están disponibles en dos combinaciones cromáticas que refuerzan el guiño artesanal sin renunciar a una lectura contemporánea.

La cápsula pisa, además, terreno técnico. Tal y como explican desde la marca impulsada por Beatriz de los Mozos, el interior del calzado es de algodón orgánico, hebilla metálica y suela de caucho reciclado, además de una balaclava pensada como pieza adaptable. Pyratex aporta algodón cultivado en Andalucía y trabajado en España, dentro de una cadena de valor local con trazabilidad de principio a fin.

Flabelus se alía con Pyratex para reforzar la trazabilidad de sus productos

Publicidad

Ya disponible a través del canal online de la marca y en una selección de tiendas físicas en Londres, Madrid y París, la cápsula se alinea con el posicionamiento habitual de Flabelus. En precios, los mitones se sitúan en 120 euros y la balaclava en 150 euros, mientras que el par de zapatos es comercializado por 140 euros.

El movimiento llega en plena fase de aceleración de la empresa fundada en 2020 por Beatriz de los Mozos. En 2024, Flabelus alcanzó una facturación de 15,9 millones de euros, triplicando sus ventas en los últimos ejercicios, y prevé mantener en 2025 un crecimiento a doble dígito apoyado en expansión y ampliación de portfolio.

Ese salto se percibe igualmente en la red comercial. A día de hoy, la empresa opera con 700 puntos de venta multimarca internacionales y tenía el objetivo de cerrar el pasado año con 40 establecimientos propios. Con presencia en 54 países, el canal online ya representa 25% de la facturación, en una estrategia que combina capilaridad y control del retail.

Francia ha sido uno de los escenarios más claros de esa ambición. A su triángulo de boutiques parisinas la marca suma ahora Cannes, con un nuevo espacio situado en el número 125 de la comercial rue d’Antibes. En la capital, Flabelus ya cuenta con tres espacios tras la apertura, a finales del año pasado, en el número 25 de la rue Vieille du Temple, en Le Marais. La tienda se añadió a las del número 45 de la rue Bonaparte, en la Rive Gauche, y el número 1 de la rue du Marché Saint-Honoré. En 2025, la marca apuntaló la moda femenina tras la incorporación de Pepa Astolfi como diseñadora.

La compañía de calzado amplía su ofensiva en Francia más allá de París

Publicidad

Mientras Francia gana tracción, Madrid sostiene la estructura. Tal y como había anunciado Modaes, Flabelus acaba de abrir nueva sede corporativa en barrio de Salamanca, con una superficie aproximada de 300 metros cuadrados, para sustituir su anterior oficina de López de Hoyos, en el número 15. La nueva ubicación tiene capacidad para 60 trabajadores, frente a un equipo de 45 empleados.

La empresa ha vinculado este tipo de decisiones al proceso de profesionalización que acompaña su crecimiento, con el refuerzo de departamentos de diseño, márketing, retail y operaciones, e incorporación de perfiles para impulsar la expansión internacional. En paralelo, la inversión industrial se mantiene como columna vertebral, con producción en fábrica propia en Elche (Alicante) y capacidad para 600.000 pares anuales.