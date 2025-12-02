Mango crece en Nueva York con la apertura de su cuarta tienda en el Upper West Side

Modaes

Mango crece en Nueva York con su cuarta tienda, ubicada en el número 1967 de Broadway, en pleno barrio de Lincoln Square, Manhattan. La apertura forma parte de una estrategia más amplia de expansión en el mercado estadounidense, uno de sus cinco principales mercados, que ya es el más fuerte en cuanto a ventas en el canal digital.

La nueva apertura se suma a las tiendas que Mango ya tiene en Quinta Avenida; en Broadway, en Soho, y en Hudson Yards. Según el director de expansión y franquicias de la compañía, Daniel López, la tienda llega en un momento en que el mercado estadounidense está experimentando “un sólido crecimiento”.

El establecimiento cuenta con una superficie aproximada de ochocientos metros cuadrados y ofrecerá tanto las colecciones de mujer como las de hombre. Contará con el concepto de inspiración mediterránea New Med, con tonos cálidos y colores neutros combinados con materiales “tradicionales, artesanales y naturales”.

El plan de expansión de Mango en Estados Unidos comenzó en 2022, con la apertura de su flagship en la Quinta Avenida de Nueva York. Para finales de año, la compañía habrá puesto en marcha alrededor de 65 tiendas en el país, en el que está presente desde 2006. Estados Unidos es actualmente uno de los cinco mercados principales de Mango y su mayor mercado online. Para 2026, la compañía prevé que el país se convierta en uno de los tres principales mercados del grupo en términos de ingresos.

Este año, la compañía plantea aumentar su presencia en el país con alrededor de veinte tiendas. Mango ha abierto por primera vez en Luisiana, Nevada, Nuevo México, Oregón, Connecticut y Washington. Próximamente, además, la compañía abrirá nuevas tiendas en Ohio y ampliará su presencia en California, con especial foco en el área de San Francisco.

Durante la primera fase del plan de expansión, Mango amplió su presencia en Nueva York, en Manhattan y alrededores. Después, se centró en el estado de Florida, con la apertura de dos tiendas en Miami y una en Orlando. En 2023, la compañía fue a por la costa oeste y el sur del país, con aperturas en California, Texas y Georgia. El año pasado alcanzó las cuarenta tiendas propias en el país, en nuevas ubicaciones como Pensilvania, Massachusetts y Washington, y con un refuerzo de su presencia en California, concretamente en San Diego, y en Nueva York, con la apertura de Hudson Yards.

Según los últimos datos publicados, Mango cerró los primeros seis meses de su ejercicio fiscal de 2025 con unas ventas de 1.728 millones de euros, un 12% más que en el primer semestre de 2024. El año pasado, su último ejercicio completo, Mango facturó 3.339 millones de euros y obtuvo un beneficio neto de 172 millones de euros.