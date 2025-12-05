Victoria’s Secret acelera en el tercer trimestre: crece un 9% y reduce pérdidas un 43%

Modaes

El plan de reestructuración de Victoria’s Secret empieza a dar resultados. La compañía estadounidense especializada en moda íntima ha cerrado el tercer trimestre del ejercicio en curso con un crecimiento del 9,21% en sus ventas y reduciendo casi a la mitad sus pérdidas en el periodo.

La empresa, liderada desde el año pasado por Hillary Super (que se incorporó a la compañía procedente de Fenty para relanzarla), ha concluido el tercer trimestre (finalizado el 1 de noviembre) con ventas de 1.471 millones de dólares, frente a los 1.347 millones de dólares del mismo periodo de 2024.

Junto a la recuperación de las ventas, la compañía ha recortado también sus números rojos. En el periodo, las pérdidas operativas de Victoria’s Secret se han situado en 19,07 millones de dólares, un 59,15% menos que doce meses antes.

A cierre del tercer trimestre, las pérdidas netas se situaron en 31,34 millones de dólares, lo que ha supuesto un recorte del 42,76% respecto a los 54,75 millones de dólares del tercer trimestre de 2024.

Victoria’s Secret ha recortado en 10 millones de dólares el impacto de los aranceles en el conjunto de 2025

“Estos resultados reflejan la ejecución disciplinada de nuestra estrategia Path to Potential -ha señalado Super-; aprovechando los resultados del tercer trimestre y el sólido comienzo del cuarto trimestre, elevamos nuestras previsiones para todo el año y estamos bien posicionados para la temporada navideña y un buen cierre del año fiscal 2025”.

Con la presentación de resultados del tercer trimestre, la compañía ha elevado sus previsiones para el conjunto del ejercicio, que ahora apuntan a unas ventas de hasta 6.480 millones de dólares, frente a los 6.410 millones de dólares que anticipaba hasta ahora.

Al tiempo, la empresa anticipa que el resultado operativo se situará entre 350 millones de dólares y 375 millones de dólares, incluyendo un impacto estimado de alrededor de 90 millones de dólares como consecuencia de los cambios en la política arancelaria de Estados Unidos, diez millones menos que hasta ahora.

En el acumulado del año, la compañía, que opera con las marcas Victoria’s Secret o Pink, alcanza un crecimiento del 3,86% en sus ventas, hasta 4.283 millones de dólares. El resultado operativo de la compañía se ha estancado en los nueve primeros meses, hasta 41,67 millones de dólares. La empresa cierra los nueve primeros meses con pérdidas de 22,78 millones de dólares, un 18,85% menos que doce meses antes.

A cierre del tercer trimestre, Victoria’s Secret operaba con una red de 1.404 establecimientos, 792 propios, 545 de la mano de socios y 63 a través de una empresa conjunta en China. Del total de la red de tiendas del grupo, 768 están ubicadas en Estados Unidos.