H&M retoma la fórmula Stella McCartney para elevar su posicionamiento en moda

H&M vuelve a llamar a Stella McCartney veinte años después de su primera colaboración. El grupo sueco ultima una nueva colección conjunta con la diseñadora británica, que saldrá a la venta la próxima primavera y con la que refuerza la estrategia de aliarse con nombres del lujo para ganar credibilidad en moda de autor y democratizar el diseño premium. La nueva alianza con Strella McCartney llega también en pleno relanzamiento de la cadena, que quiere revitalizar su negocio apostando por acercarse más a la moda.

La primera cápsula de Stella McCartney para H&M se lanzó en 2005, apenas un año después del experimento inaugural de colaboraciones con el icónico Karl Lagerfeld. Desde entonces, el grupo ha encadenado colaboraciones que se han convertido en seña de identidad y en ejemplo del diseño accesible para el gran público. Viktor&Rolf, Roberto Cavalli, Comme des Garçons, Lanvin, Versace, Isabel Marant, Balmain, Giambattista Valli, Simone Rocha, Mugler o Rabanne son algunos de los nombres que ya han pasado por el estudio de la compañía sueca. Con estas alianzas, el grupo ha acostumbrado a su clientela a ver nombres de pasarela colgados en sus perchas.

En este contexto, el regreso de McCartney es, a la vez, un guiño al pasado y una forma de actualizar el formato de colaboración. H&M recuerda que aquella colección de 2005 fue su segunda alianza con un diseñador invitado y subraya ahora que el nuevo proyecto plantea una vuelta de tuerca al formato. La compañía pretende que estas colaboraciones no sean sólo una cápsula de impacto, sino también una plataforma para hablar de sostenibilidad. La creativa británica es uno de los referentes en esta materia en el segmento del lujo.

Según la empresa, la colección utilizará materiales certificados, muchos de ellos reciclados, como alternativas a los tejidos convencionales. La propuesta se construirá a partir del archivo de McCartney, retomando códigos de su marca y de etapas anteriores, con siluetas para el día a día y un vocabulario de encajes, brillos y vestidos de fiesta que remiten a algunos de sus éxitos de los dos mil.

El anuncio se acompaña de la creación de un Insights Board, una mesa de trabajo con voces de distintos puntos de la cadena de valor para debatir sobre sostenibilidad y probar cambios en los procesos del sector. El espacio aspira a convertirse en una plataforma de discusión sobre innovación o prácticas más respetuosas con el bienestar animal, alineado con el discurso que acompaña a McCartney desde sus inicios.

La diseñadora, por su parte, ha subrayado el componente personal del proyecto y que esta segunda colaboración es una ocasión para medir cuánto ha avanzado la moda en sostenibilidad.

La compañía aprovechó los Fashion Awards de Londres, celebrados el pasado lunes, para anunciar el proyecto, donde varias figuras de la moda y la música vistieron en primicia algunos looks de la cápsula. Amelia Gray, Anitta, Emily Ratajkowski y Yasmin Wijnaldum posaron en la alfombra roja con diseños de la futura colección.

H&M cerró los nueve primeros meses de su ejercicio con ventas de 169.064 millones de coronas suecas (15.317 millones de euros), un 1,8% menos, y un beneficio que retrocedió otro 9,8%, hasta 7.753 millones de coronas (702,4 millones de euros), en plena reestructuración de su parque de tiendas y con el impacto del tipo de cambio lastrando la facturación.