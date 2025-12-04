La justicia de EEUU desestima la apelación contra Adidas por la ruptura de su alianza con Ye

Modaes

Adidas se anota una victoria legal en medio de los últimos coletazos de su polémica colaboración profesional con Ye, anteriormente conocido como Kanye West. La compañía de equipamiento deportivo ha ganado la apelación presentada por accionistas estadounidenses que la acusaban de haber ocultado a conciencia los comportamientos antisemitas del célebre artista antes de poner fin a su alianza.

Según ha avanzado la agencia Reuters, el tribunal estadounidense encargado del caso ha determinado que Adidas no engañó a los accionistas en sus informes anuales. Es más, ha afirmado que los accionistas deben saber que una colaboración como la de West “conlleva riesgos inherentes” relacionados con conductas inapropiadas. El tribunal también ha concluido que no hubo intención de engaño por parte de la compañía alemana.

Los accionistas acusan a Adidas de ser responsable de las pérdidas ocasionadas por la caída en el valor de las acciones de la compañía tras los comentarios antisemitas de West, los mismos que provocaron que la compañía rompiera su colaboración con él en octubre de 2022, tras nueve años de relación. Según los últimos datos, esta unión generó alrededor de 1.759 millones de dólares en ventas en 2021.

El Tribunal sostiene que Adidas no engañó a los accionistas, que debían saber ya el riesgo que implica este tipo de colaboración

Publicidad

Asimismo, los inversores mantienen que Adidas decidió pasar por alto las conductas de Ye, de las cuales era consciente, al menos desde 2018. Según los mismos, Kanye West hacía “comentarios inapropiados de manera habitual” tanto a empleados de la compañía como a los trabajadores de su taller de diseño de la marca Yeezy.

Adidas comenzó en 2023 a vender su stock de las zapatillas Yeezy a precio de coste y se comprometió entonces a donar parte de los ingresos a organizaciones que luchan contra el antisemitismo. Las ventas culminaron a finales del año pasado. De hecho, la facturación de la compañía en Norteamérica cayó un 2% el año pasado por esta reducción de ventas.

Según los últimos datos publicados, Adidas culminó los nueve primeros meses del ejercicio disparando un 52,17% su resultado neto y elevando ventas un 5,73%. En el tercer trimestre, el beneficio creció un 1,89%, a la vez que las ventas se elevaron un 2,98%, alcanzado 6.630 millones de euros, “la mayor cifra trimestral alcanzada por el grupo en toda su historia”, según el consejero delegado del grupo, Bjørn Gulden.