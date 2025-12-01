Christian De Angelis

Cuarta subida consecutiva del valor de la moda en los mercados bursátiles internacionales. En noviembre, el Selectivo Internacional Modaes de Bolsa (SIMB35) registró un alza del 0,87%, tras los incrementos del 4,1% en agosto, el 0,4% en septiembre y el 7,3% en octubre. La buena racha permitió al SIMB35 alcanzar los 31.849 puntos, el tercer mejor valor en lo que va de año, pero no alcanza los niveles de enero y febrero, cuando superó los 34.000 puntos.

El SIMB35 mide la evolución agregada de la capitalización en euros de las 35 cotizadas que forman el selectivo y se ve influenciado por la evolución de las monedas en el mercado de divisas. En noviembre, las fluctuaciones entre las divisas lastraron la evolución del SIMB35, que a tipos de cambio constante habría subido un 1,1%.

La subida del SIMB35 en noviembre se dio en un contexto de subidas débiles en los mercados bursátiles internacionales: entre el 31 de octubre y el 28 de noviembre, el Dow Jones estadounidense registró un alza del 0,32%, mientras que Eurostoxx se revalorizó sólo un 0,1%.

Sólo 18 de los 35 valores incluidos en el SIMB35 mejoraron su cotización en noviembre

El lado negativo en los resultados del SIMB35 en noviembre es la irregularidad entre los 35 grupos que forman el selectivo. De hecho, sólo 18 de los 35 valores incluidos mejoraron su cotización en noviembre, que cayó en las 17 empresas restantes.

En las subidas, dominan la tabla de forma muy destacada los grupos estadounidenses, gracias en general a unos resultados mejores de lo previsto por las propias compañías y los analistas. Al frente de las subidas se situó VF Corporation, que elevó su cotización un 24,6%. Le siguieron Capri, con un alza del 22,3%; Gap, con un 18,5%; Ralph Lauren, un 14,9%, y Macy’s, un 14,7%.

Otros tres grupos estadounidenses completaron la lista de las ocho mayores subidas del mes en Bolsa: Levi Strauss y Birkenstock (de origen alemán, pero cotizada en Estados Unidos), ambas con un incremento del 8,6%, y PVH, con un alza del 8,2%.

La mayor subida en el parqué de una cotizada no estadounidense fue la de la suiza Richemont, que elevó su valor un 7,3%. Le siguió la china Anta, con un 4,8%, y las francesas LVMH y L’Oréal, con revalorizaciones del 3,8% y del 3,6%, respectivamente.

En sentido contrario, sólo dos empresas cerraron noviembre con descensos de doble dígito: la británica JD Sports, cuyos títulos se devaluaron un 17,1%, y la china Chow Tai Fook, con un descenso del 10,3%. La británica Burberry, la estadounidense Dicks y la sueca H&M también se situaron entre los peores valores del mes, con bajadas del 7,9%, de 6,7% y del 5%, respetivamente.

Entre la fuerte subida de Gap y el mal mes de H&M se situaron sus rivales en gran distribución: la española Inditex subió en noviembre en Bolsa un 0,7%, mientras que su rival japonés, Fast Retailing (propietaria de Uniqlo) lo hizo un 0,8%.

En deporte, además de JD y Dicks también fue a la baja Adidas, con una caída en el parqué del 2%. Nike, líder global del sector, logró la subida más débil del mes, del 0,1%, superada por la de Anta, que se revalorizó un 4,8%.

En lujo, los resultados en Bolsa fueron desiguales, con LMVH a la cabeza. La italiana Prada, que cotiza en Hong Kong, subió un 0,3%, mientras que las franceses Hermès y Kering perdieron el 2,3% y el 4,6% de su valor, respectivamente.

Actualizado mensualmente por Modaes, el SIMB35 es el resultado de la multiplicación del valor del mes anterior por la división de la suma de las capitalizaciones bursátiles en euros del mes actual de las 35 empresas que componen el selectivo entre la suma de las capitalizaciones del mes anterior, teniendo en cuenta un factor corrector si se producen alteraciones en el número de acciones. El SIMB35 nació en septiembre de 2011, con una base de cotización de 10.000 puntos.