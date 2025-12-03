P. Riaño

Inditex incrementa, levemente, la evolución de sus ventas. El grupo español ha cerrado los nueve primeros meses del ejercicio con un desarrollo de su facturación del 2,7%, lo que se sitúa por encima del alza registrada en el primer semestre, aunque por debajo de la evolución acumulada en las cinco primeras semanas del tercer trimestre. El resultado neto, por su parte, se ha elevado un 3,9%.

Según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv), las ventas de Inditex en los nueve primeros meses del ejercicio (entre febrero y octubre) se han situado en 28.171 millones de euros, frente a los 27.422 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior.

A tipos de cambio constante, las ventas crecieron un 6,2%, con un alza en tercer trimestre del 8,4%. La compañía mantiene sus previsiones de impacto de la divisa durante el presente ejercicio: a los tipos de cambio actuales, alcanzará el 4% de las ventas.

El resultado bruto de explotación (ebitda), por su parte, se ha incrementado un 4,2%, hasta 8.303 millones de euros, frente a los 7.967 millones de euros de los nueve primeros meses del ejercicio 2024. El ebit ha anotado un aumento del 8,4%, hasta 5.943 millones de euros.

La compañía ha finalizado el periodo con un resultado neto de 4.622 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,9% frente a los 4.459 millones de euros de los tres primeros trimestres de 2024.

El margen bruto de Inditex a cierre del periodo se ha situado en 16.811 millones de euros, lo que equivale al 59,7% de las ventas, 27 puntos básicos más que a cierre de los nueve primeros meses del ejercicio precedente.

Respecto al avance del cuarto trimestre, Inditex ha señalado que “las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025 han crecido un 10,6% respecto al mismo periodo de 2024”.

En lo que va de ejercicio, el grupo ha realizado aperturas en 39 mercados y ha cerrado el periodo con 5.527 establecimientos en todo el mundo, un punto de venta menos que a cierre del primer semestre.

En tienda física, Zara ha realizado aperturas como Las Vegas Forum Shops at Ceasars Palace. Esta semana, la cadena de Inditex abrirá en Charlotte (Carolina del Norte, Estados Unidos), así como una tienda independiente de Zara Man en Palazzo Verospi, Roma.

En octubre, Inditex ha puesto en marcha el nuevo edificio de Zara en Arteixo (A Coruña). Este edificio, de más de 200.000 metros cuadrados, alberga los equipos de producto de Zara Mujer y Zara Niño, y tiene la sostenibilidad y la tecnología como elementos clave.