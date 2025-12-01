Oysho se refuerza en Alemania con su primera tienda en Berlín

Modaes

Oysho refuerza su presencia en Europa. En pleno rally de aperturas de tiendas de referencia en las principales ciudades europeas, la cadena de deporte de Inditex ha puesto en marcha su primer establecimiento en Berlín.

El nuevo establecimiento de Oysho está ubicado en el número 2-3 de Hackescher Markt 2–3, a pocos pasos de Alexanderplatz, según ha informado la compañía. La tienda del concepto de Inditex cuenta con una superficie de cerca de 400 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas. Se trata del segundo establecimiento propio de la marca en el mercado alemán, después de haber inaugurado una tienda en Hamburgo en Westfield Hamburg-Überseequartie.

En la planta baja, una selección de artículos presenta la colección de esquí y après-ski, incluyendo prendas de abrigo. En la primera planta, el espacio reúne la colección athleisure.

Oysho contaba el pasado septiembre con una red de 391 establecimientos

Publicidad

Oysho es, por volumen de negocio, la séptima cadena de Inditex. A cierre del primer semestre del ejercicio el concepto deportivo alcanzó una cifra de negocio de 389 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 5,7% respecto al mismo periodo de 2024.

Hasta el pasado septiembre, la red de establecimientos de Oysho estaba formada por 391 establecimientos, frente a los 418 de doce meses antes. En los últimos meses, la cadena ha llevado a cabo un despliegue de flagships, con aperturas en Ámsterdam o París.

En septiembre, la cadena puso en marcha su primera tienda en Ámsterdam, ubicada en la céntrica calle Kalverstraat, a metros de la plaza Dam. El local cuenta con una superficie total de 1.359 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, con un espacio de 725 metros cuadrados destinados a la venta.

En marzo, después de tres meses de reformas, la cadena de Inditex subió la persiana de su nuevo flagship store en París, ubicado en el número 24 de la plaza de la Madeleine y con más de 500 metros cuadrados de superficie.