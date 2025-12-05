Es noticia

Entorno

Las ventas de moda en Italia remontan en octubre con un alza del 1,4%

El comercio de prendas de vestir en el país recupera la dinámica de subidas después de dos meses a la baja, mientras que se mantienen las caídas tanto en el comercio de calzado como en el de artículos de piel y de viaje.

Las ventas minoristas del sector en Italia se elevaron un 1,4% en el décimo mes del año.

Modaes

Octubre positivo para el comercio de moda en Italia. Las ventas minoristas del sector en el décimo mes del año se elevaron un 1,4% en comparación con el mismo mes del año anterior. El comercio de prendas de vestir y pieles rompió de esta forma una racha de dos meses en negativo, con descensos interanuales del 0,6% en agosto y del 5,3% en septiembre.

 

El sector arrastra un año inestable, con más caídas que subidas en las ventas de prendas. En enero, las ventas aumentaron un 1,7%, para caer a ritmos del 2,7%, el 2,8% y el 0,6% en los tres meses siguientes. Tras una subida puntual y moderada en mayo, del 0,2%, las ventas volvieron a la baja en junio, con un descenso del 3,7%.

 

El segundo trimestre empezó en positivo para el comercio italiano de moda, con un incremento del 1,7% de las ventas en julio frente al mismo mes de 2024, para volver a las caídas en agosto y septiembre.

 

 

El conjunto del comercio italiano registró una subida de ventas del 1,3% en octubre

 

 

La subida registrada en octubre fue superior en una décima a la registrada por el conjunto de las ventas minoristas en Italia, donde el consumo se elevó un 1,3%, frente a la subida anterior del 07%.

 

El Istituto Nazionale di Statistica (Istat) desagrega también las ventas de calzado y artículos de piel y de viaje. En este caso, las ventas continuaron a la baja en octubre, con un descenso del 0,7%, frente a la caída del 5,8% registrada en septiembre.

 

Asimismo, las ventas de productos de perfumería y cuidado personal mantienen su bonanza en el país, con una subida interanual en octubre del 4,2%, frente al incremento del 4,7% de septiembre.

