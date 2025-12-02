El grupo alemán Peek&Cloppenburg abre oficinas en España para liderar sus marcas propias
La compañía ha fichado a Sergio Odriozola, con una trayectoria de más de veinte años, como director general de la división JC Brands. La primera marca que verá la luz lanzada desde España será Myon, en septiembre del próximo año.
Peek&Cloppenburg desarrollará desde España sus nuevas marcas.
