Alohas debuta en Dinamarca y avanza firme en su plan estratégico de expansión retail

Triana Alonso

Alohas continúa colocando banderas en el mapa. La empresa española de calzado y accesorios acaba de poner en marcha su primera tienda en Dinamarca, en el número 10 de Kronprinsensgade, en el centro de la Copenhague. El establecimiento, que abrió sus puertas el pasado 28 de noviembre, supone su desembarco en el país y amplía la presencia de la marca con sede en Barcelona en las principales capitales europeas.

“Copenhague siempre ha sido un referente global de estilo y creatividad, y abrir aquí es un paso natural en el camino de Alohas”, señala Alejandro Porras, fundador y consejero delegado de la empresa, que apunta también al crecimiento de su comunidad en Dinamarca como uno de los factores que han impulsado la apertura. Para apoyar este desarrollo, la marca ha llevado a cabo diversas activaciones a lo largo de los últimos años, además de haber firmado su participación en el salón profesional Ciff.

La tienda replica el modelo bajo demanda de la marca, igual que otros establecimientos propios. El cliente puede probarse cada diseño y, una vez realizado el pedido, el producto se fabrica y se envía directamente a su domicilio. Un stock limitado de los modelos más vendidos permite la compra inmediata para quienes no quieren esperar. La compañía mantiene así en Copenhague el esquema con el que ha crecido en otros mercados, apoyado en la fabricación de calzado y accesorios en talleres de España y Portugal y en una producción ajustada que busca reducir excedentes y controlar el inventario.

El avance en Dinamarca llega tras un año de actividad intensa en el canal físico, después de haber crecido en sus primeros años como empresa orientada al online y al wholesale. En 2024, la empresa dio el salto al retail con aperturas en Madrid y Barcelona, que sirvieron para probar en casa su modelo bajo demanda en tiendas propias antes de cruzar fronteras.

Alohas acelera su hoja de ruta internacional con su desembarco en el mercado danés

Publicidad

A partir de ahí, la expansión se ha concentrado en barrios comerciales con fuerte peso de la moda y el turismo. En febrero de 2025, Alohas se estrenó en el exterior con un espacio temporal en París y una boutique en Milán, como primera incursión en las grandes capitales europeas. Sólo tres meses después, la compañía liderada por Alejandro Porras aterrizó en Ámsterdam con una tienda en el barrio de Negen Straatjes y firmó su primera apertura en Estados Unidos con una boutique en Elizabeth Street, en el de barrio Nolita, a pocos minutos del Soho.

El siguiente movimiento llegó en septiembre, cuando Alohas consolidó su apuesta por Le Marais trasladando su tienda parisina temporal a una nueva ubicación fija en la rue Vieille du Temple y puso rumbo a Londres, donde abrió después un establecimiento en Beak Street, en la zona de Carnaby. Copenhague se suma ahora a este recorrido como primer paso en el norte de Europa.

En paralelo, el negocio online sigue siendo el principal motor. En 2024, Alohas alcanzó una facturación récord de 34 millones de euros y el 95% de sus ventas provinieron del canal online fuera de España, lo que explica que siga operando con un enfoque digital-first y utilice el comportamiento de su comunidad internacional para decidir dónde abrir. La compañía complementa el canal propio con el wholesale, a través de una red de más de 1.000 puntos de venta internacionales.

Más allá del despliegue físico, Alohas continúa impulsando acciones de márketing. La compañía ha puesto en marcha el Always Latte Club en Londres y Milán, una iniciativa que, del 5 al 7 de diciembre en Café Vins y del 10 al 15 de diciembre en Eris Milán, ofrece bebidas en cafés asociados a los clientes que visiten sus tiendas y se registren en su base de datos. La activación, planteada como un gancho del arranque de la campaña navideña, busca reforzar el vínculo con la clientela local y aumentar el tráfico en tienda.

Más allá de estas campañas, la empresa fundada en 2015 sigue evaluando nuevas aperturas en ciudades europeas como Berlín o Lisboa y, además, estudia formatos flexibles, como franquicias, en mercados más complejos.