New Balance rebasa los 160 millones de euros en España al calor del buen momento de la marca

P.Riaño

New Balance acelera en el mercado nacional. La empresa estadounidense de equipamiento deportivo, que opera de forma directa en España tras la absorción en 2016 de su distribuidor histórico, Alfico, proyecta cerrar el ejercicio 2025 rebasando los 160 millones de euros de facturación.

Según ha explicado a Modaes la responsable de New Balance para Iberia, Angela Scheidgen Álvarez, el canal wholesale (incluyendo España, Portugal y Andorra), reportará al grupo una facturación de más de cien millones de euros. “Si añadimos el negocio de los espacios de marca en El Corte Inglés, nuestras tiendas propias y el canal ecommerce, superaremos los 160 millones como marca”, destaca Scheidgen.

Mientras la venta a detallistas y distribuidores se gestiona desde España, los puntos de venta propios físicos y el canal online se operan desde la central del grupo, si bien desde la filial se presta “soporte administrativo”. La empresa ha acelerado su desarrollo con tiendas propias en los últimos ejercicios, alcanzando cuatro establecimientos en Madrid y Barcelona (además de una red de outlets) y presencia en más de 4.000 puntos de venta multimarca.

New Balance compagina actividad en el canal wholesale con tiendas propias y online

En el mercado nacional, New Balance acumula crecimientos a doble dígito, ritmo que prevé mantener en el ejercicio 2026. A escala internacional, el grupo estadounidense cerró 2024 con una cifra de negocio de 7.800 millones de euros, con un alza del 20% respecto al ejercicio anterior.

New Balance opera de forma directa en España desde hace casi una década, cuando se hizo con el control de su distribuidor histórico, Alfico. La empresa, controlada por la familia Scheidgen, gestionaba la distribución de la marca en España desde 1980.

Fundada en 1975, la actual filial de New Balance, da empleo a cincuenta personas en sus oficinas de Redondela (Pontevedra).

Incluyendo el personal de tiendas propias y espacios de la marca, la plantilla de New Balance en España alcanza las 400 personas.

Alfico centra su negocio en la distribución de New Balance y, por el momento, no contempla la incorporación de otras marcas del grupo, como Warrior, que ya distribuyó en el pasado.

La filial planea la apertura de nuevas tiendas en el país, la última de las cuales se ha puesto en marcha en 2025, ubicada en Portal de l’Àngel de Barcelona. “Nuestra prioridad está en reforzar la presencia en las principales ciudades de España y Portugal, en las mejores ubicaciones, con el formato de tienda full price, que nos aporta imagen y nos permite mostrar al consumidor la mejor oferta de productos New Balance”, señala Scheidgen.

New Balance llegó a contar con una red de más de 22 establecimientos en España de la mano de Experience Group, con quien operó desde 2011. Cuando el acuerdo estaba a punto de cumplir una década, New Balance rompió el contrato alegando una deuda de varios millones de euros, a lo que el grupo respondió con una demanda judicial.

Desde 2022, New Balance ha empezado a reabrir algunos de los antiguos establecimientos en el país, entre ellas las tiendas de Las Rozas Village, San Sebastián de los Reyes Style Outlets y Getafe Style Outlets, en Madrid, o La Roca Village, en Barcelona.