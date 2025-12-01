Calzado: ‘tic tac’ para la negociación de un nuevo convenio para 35.000 trabajadores

P. Riaño

Otro convenio laboral sobre la mesa en la mesa de la moda española. La industria nacional del calzado se prepara para comenzar la negociación del convenio laboral que deberá regir la relación entre empresas y trabajadores a partir de 2026. El tira y afloja en el calzado se sumará al que ya se está produciendo en el comercio de moda y que deberá dar como resultado en 2026 al primer convenio de ámbito estatal.

Se calcula que el convenio laboral del calzado ampara a entre 30.000 y 35.000 empleados directos y de la industria auxiliar del calzado, con especial foco en Comunidad Valenciana, donde se concentra el grueso del empleo del sector.

Según han explicado a Modaes fuentes de la Federación de Industrias del Calzado de España (Fice), la máxima patronal del sector del calzado en España ya ha constituido la mesa negociadora y lo ha comunicado a los sindicatos, CCOO y UGT. Se prevé que la negociación comience no antes de enero de 2026, cuando el actual convenio deje de estar vigente.

A finales de 2022, los representantes de Fice y de la Asociación Española de Empresas de Componentes y Maquinaria para el Calzado y la Marroquinería (AEC), llegaron a un acuerdo con los principales sindicatos del sector. El convenio, vigente entre 2022 y 2025, contemplaba medidas como incrementos salariares de entre el 2% y el 4% o una reducción de la jornada laboral de cuatro horas al año.

Las negociaciones comenzarán a partir de enero de 2026

“El nuevo convenio debe dar estabilidad a las empresas para que puedan tomar decisiones -señalan fuentes de Fice-; debe estar encaminado a cuidar la competitividad y a que los recursos sean lo más flexibles posible, sobre todo en producción”. La duración del nuevo convenio deberá también pactarse entre patronal y sindicatos.

En el último año se ha dado luz verde a un nuevo convenio laboral también en la industria textil. El pasado marzo, UGT y CCOO ratificaron el acuerdo alcanzado en enero para el convenio laboral para el periodo 2024-2026. El principal punto del acuerdo pasó por un incremento salarial del 3,3% anual durante tres años.

En el ámbito del comercio de moda, en 2026 debería alcanzarse también un acuerdo para que será el primer convenio colectivo estatal. A mediados de noviembre, la Asociación Retail Textil España (Arte) y sindicatos retomaron las negociaciones, en las que la patronal ha introducido un nuevo mínimo en el sector, situado ahora en 18.800 euros.