TJ Maxx aterriza en España: la cadena de precios bajos abre tienda en Barcelona

TJ Maxx elige Barcelona para comenzar a operar en España. El grupo estadounidense TJX, cuyos emblemas son TJ Maxx y TK Maxx, llega al país con la apertura de su primera tienda en el centro comercial Diagonal Mar. El gigante, cuya propuesta de valor se basa en el bajo precio, ha finalizado su último ejercicio fiscal con unos ingresos de 56.360 millones de dólares, un 4% más que el año pasado.

Con formato outlet, el establecimiento contará con una superficie de 2.168 metros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los mayores operadores del complejo barcelonés, en el que también se encuentra Primark.

El año pasado, la empresa incorporó a Joanna Joyce, procedente de la consultora inmobiliaria Cushman&Wakefield, como responsable de expansión en Europa, con la mirada puesta en España. Hace más de dos años que TJX busca desembarcar en el mercado español, sin encontrar una ubicación idónea por su modelo de negocio.

TJX es uno de los gigantes internacionales en el segmento de los descuentos, con tiendas especializadas en moda y artículos para el hogar. En Europa, la compañía opera con las marcas TK Maxx y Homesense, mientras en el resto del mundo lo hace con Marshalls, Winners, TJ Maxx, Home Goods, Sierra Trading Post y Trade Secret.

A nivel global TJX contaba a finales de su último año fiscal, de 2025, con 5.085 puntos de venta, la mayoría de los cuales ubicados en Estados Unidos. En Europa, TK Maxx cerró su último ejercicio con 655 puntos de venta y Homesense con 85.

La empresa está especializada en ofrecer moda y artículos para el hogar de marcas relevantes con descuentos que van del 20% al 60%. El grupo inició su desarrollo en 1976, cuando Bernard Cammarata, entonces director general de merchandising de Marshalls, fue reclutado por el discounter Zayre para desarrollar una nueva cadena que vendiera artículos de moda y hogar con descuentos. En 1977, TJ Maxx abrió su primera tienda.

TJX comenzó su desembarco en Europa en 1994 a través de Reino Unido e Irlanda. En 2007 puso en marcha sus primeras tiendas en Alemania y en 2009 en Polonia, para en 2015 expandirse a Austria y Países Bajos.