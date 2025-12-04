Soeur se hace adulta con el retail en marcha: expansión en Londres y rumbo a Barcelona en 2026

Triana Alonso

En Marylebone, una calle donde conviven la floristería de barrio y flagships internacionales, Soeur acaba de instalar su tienda insignia en el número 76. Se trata su cuarta dirección en la capital británica, sumándose a las boutiques de Shoreditch y King’s Road y un corner en Harvey Nichols, y probablemente la más ambiciosa fuera de Francia. Con una superficie de 200 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, el establecimiento apela a una clientela local asentada. Desde la sede de la marca en París, su consejera delegada, Freja Day, pone los números al proyecto. Soeur prevé cerrar el ejercicio en torno a 80 millones de euros de facturación y sigue creciendo alrededor de un 10% a perímetro comparable, en un contexto en el que, resume a Modaes, “hay que hacer más esfuerzo para conseguir los mismos resultados que el año pasado”.

La compañía fundada en 2008, cuando las hermanas Domitille y Angélique Brion decidieron construir un armario femenino de líneas andróginas, tejidos nobles y precios por debajo del lujo estricto, encara ahora una fase más exigente de madurez. En 2016, el fondo francés Experienced Capital tomó una participación minoritaria, cuando la empresa apenas superaba 6 millones de euros de ventas y contaba con una red limitada de tiendas propias. Siete años más tarde, Style Capital entró en el capital con alrededor del 80% y Soeur registraba una facturación cercana a 50 millones de euros. Un año después, el fondo fijó públicamente un listón: alcanzar 100 millones de ventas en unos tres años, con especial foco en bolsos y calzado. El contexto es hoy, sin embargo, ligeramente más complejo y mantener un ritmo de crecimiento elevado supone todo un desafío.

Day se incorporó en 2019, tras una década en Inditex en la que participó en el desarrollo del ecommerce de Zara en Francia, y un paso por Cartier. Desde entonces pilota la marca con el reto de nunca perder la calidad ni el posicionamiento correcto. “El lujo ha aumentado mucho los precios y esto nos deja espacio, pero al mismo tiempo hay presión desde abajo, de Shein hacia Zara y de Zara hacia otras marcas; el espacio se estrecha”, explica la consejera delegada. La clienta, añade, sólo acepta pagar más “si el crecimiento de precios está vinculado de forma muy visible a una mejora del producto, por tejido, color o algo que tenga valor para ella”. De ahí la reciente inversión en estudio y modelismo, con patronistas procedentes del lujo y una política de precios ajustada pieza a pieza.

Soeur acaba de inaugurar su cuarto punto de venta en Londres, en un ‘test’ de su calado internacional

Londres es hoy la principal prueba de la expansión global de la compañía. Toda la presencia en Reino Unido se concentra, por ahora, en la capital. “Tenemos muchísima suerte porque contamos con un equipo muy bueno y muy fiel en Londres, algo difícil para muchas marcas, y las ventas mejor de lo que esperábamos”, admite Day, tras los primeros días de operaciones. A partir de 2026, prevé que Londres se convierta en la segunda ciudad más importante para Soeur por cifra de negocio, sólo por detrás de París. La empresa permanece atenta a oportunidades, pero evita un despliegue acelerado: quiere crecer con calma.

En el resto de Europa, la marca avanza en Bélgica, con tiendas en Bruselas y Knokke, y consolida su posición en Italia, donde ha entrado en Milán y Roma y prepara un test en Padua, una plaza de alto poder adquisitivo donde hoy dominan las marcas de lujo. A este mapa se sumará un plan en Suiza, con varios espacios en los grandes almacenes Globus y aperturas selectivas de tiendas propias en ciudades como Lausana y Ginebra.

España se ha convertido en uno de los ejes del desarrollo internacional. Soeur abrió su primera boutique en Madrid en 2023, en el número 40 de la calle Claudio Coello, en el barrio de Salamanca, y está presente en cuatro centros de El Corte Inglés: Castellana, Serrano, Marbella y Barcelona Diagonal. En la tienda madrileña, la marca ha encontrado una clientela híbrida: la “pija madrileña” y una base sólida de clientas latinoamericanas, de Venezuela, Colombia o México, que utilizan la ciudad como destino de compras.

Según explica la ejecutiva, la entrada en El Corte Inglés tiró también del canal online. El año en que abrió tres o cuatro espacios del grupo en apenas unos meses, el negocio digital en España creció alrededor de un 50%, sobre una base todavía pequeña.

Barcelona, Corea del Sur y Estados Unidos en el radar de 2026

El siguiente capítulo será Barcelona. Por ahora, Soeur sólo está presente en El Corte Inglés en la ciudad, pero la compañía busca activamente un espacio en los alrededores de Paseo de Gracia, con la vista puesta en 2026. “Barcelona puede ser una ciudad fuerte para Soeur, pero no vamos a abrir más de una tienda, así que tiene que ser la buena”, subraya Day, que prefiere tomarse tiempo para encontrar el local adecuado antes que multiplicar direcciones.

Fuera de Europa, la marca opera en Asia únicamente vía wholesale. En Corea del Sur, ha firmado un nuevo socio con mayor poder de negociación para desplegar entre cuatro y cinco shop-in-shops en grandes almacenes como Hyundai, Lotte o Shinsegae. En China cuenta ya con entre quince y veinte puntos de venta, centrados en las prendas más de imagen. Actualmente, la marca opera con 53 tiendas proias y a través de quinientos puntos de venta.

En pleno contexto de cruzada arancelaria, Estados Unidos sigue siendo el gran interrogante. La marca hace “números muy grandes” online, pero ha puesto en pausa la apertura de tienda propia tras el fin del régimen de minimis y el impacto de los nuevos aranceles en los márgenes de la web. “Nos dimos cuenta de lo poco que entendíamos cómo se calculaban las tasas; ahora estamos formando a una persona en el back office para ver qué se puede hacer quizá en 2026”, explica Day, que se define como “cautelosamente optimista”.

Mientras decide dónde abrir, Soeur afina dos proyectos que ayudan a fijar la marca en la cabeza de la clienta: la plataforma de segunda mano, desarrollada con Formo, y una estrategia de colaboraciones de largo plazo. La marca mantendrá alianzas con socios que aportan savoir-faire específico, como K-Way (tejido técnico) y Lido en swimwear, y prepara nuevas cápsulas para 2026 que, por ahora, se mantienen confidenciales. Day resume la lógica de fondo en una frase que sirve también como hoja de ruta: “explorar técnicas que no tenemos dentro, motivar a los equipos y recordar que el valor de la marca empieza siempre en el producto”.