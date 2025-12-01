Izipizi, a por el mercado español de óptica: primer ‘flagship’ en el ‘prime’ de Barcelona

Gema Dalia

Izipizi firma su desembarco en España con una gran apuesta por la cotizada Portal del Àngel. La compañía francesa de óptica fundada en 2010 por tres amigos: Xavier Aguera, Charles Brun y Quentin Couturier, se dio a conocer con sus gafas de lectura de colores. Veinticinco años más tarde, la empresa ha conseguido facturar casi 60 millones de dólares anuales y, en su primera incursión al mercado español, aterrizará en las próximas semanas en el número 7 de Portal del Àngel, en Barcelona.

Ya presente en 85 mercados, la empresa deposita sus ambiciones en la capital catalana. Su inversión en Portal del Àngel supone un movimiento estratégico por posicionarse en una de las zonas comerciales más demandada a nivel nacional y darse a conocer entre el público español y la clientela de turistas. A pesar de regentar el título de la calle más cara para abrir un negocio en España, grandes marcas han apostado por el retail en Portal del Àngel. Una de las últimas aperturas fue la italiana Dan John, que puso en marcha un flagship store en junio, siguiendo a New Balance, que se instaló en mayo.

Tres amigos convertidos en socios, un nuevo mercado a explorar y una visión de negocio. Nacida en Francia con el objetivo en mente de llegar a Estados Unidos, Izipizi dio sus primeros pasos con el boom de la óptica en 2010 como un proyecto bautizado como See Concept con el que sus impulsores convirtieron una start up de éxito en una compañía internacional siguiendo los pasos de Warby Parker, uno de los actores más relevantes del sector al otro lado del charco.

Izipizi consiguió duplicar su facturación durante su primer año, y alcanzó los 850.000 dólares en 2012

Publicidad

La marca empezó pocos meses después del estallido de Warby Parker en Estados Unidos, y ambas cuentan con una cartera de productos que engloba gafas de lectura premium, gafas de sol y gafas con filtro de luz azul. Aunque la empresa estadounidense, fundada en 2008 por cuatro estudiantes de MBA de la Wharton School of Business, se expandió con mucha más rapidez que la compañía francesa, consiguiendo una cifra de negocio de 770 millones de dólares a cierre de 2024, Izipizi ha conseguido, en menos de diez años, conquistar el mercado europeo.

Con un coste menor al del competidor estadounidense, Izipizi cuenta con una horquilla de precios de entre 50 y 75 dólares, mientras Warby Parker se sitúa a partir de los 95 dólares.

Una inversión inicial de 6.500 dólares por cada uno de los tres fundadores y un préstamo bancario de 260.000 dólares les permitió lanzar la marca en 2010 y obtener la misma cantidad en ventas durante su primer año. Un año más tarde, duplicaron sus ingresos y consiguieron alcanzar los 850.000 dólares de facturación en 2012.





Para expandir el negocio a nivel internacional, recaudaron alrededor de 800.000 dólares en diferentes rondas de financiación entre 2012 y 2013 y otorgaron una participación minoritaria a dos de los inversores principales, que formaban parte del círculo cercano de los fundadores.

Izipizi, que había apostado por el retail desde el primer día, se volcó en el comercio online durante la pandemia, y ahora supone el 30% de sus ventas

Publicidad

Reubicando la fabricación de sus gafas en Taiwán, comenzaron a comercializar sus productos en ferias comerciales y minoristas de todo el mundo. En 2013, consiguieron una oportunidad de oro: la lujosa concept store parisina Colette acogió la marca entre sus vitrinas. Ese mismo año, la start up francesa consiguió generar alrededor de 4 millones de dólares en ingresos, y obtuvieron beneficios por primera vez.

A través del lanzamiento del producto en grandes almacenes y ubicándose en los barrios más de moda de Europa, los fundadores empezaron a expandir la marca a nivel europeo. Gracias a su estrategia y a la diversificación de productos hacia otros segmentos, en particular, las gafas de sol para niños, una categoría que hoy representa el 20% de sus ventas, la empresa inauguró un flagship en París en 2017.

La compañía francesa apostaba por una estrategia de retail, mientras la estadounidense tuvo claro desde el inicio que su expansión estaba en el online. En 2020, la pandemia obligó a Izipizi a volcarse en el comercio online y, actualmente, la empresa anota un 30% de las ventas totales a través del ecommerce, especialmente de Francia, su mercado local, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania e Italia.

Izipizi está presente en 85 mercados a través de 7.500 puntos de venta y 20 tiendas propias

Publicidad

En 2022, el grupo abrió su capital al fondo anglosajón TowerBrook Capital Partners, que tomó una participación minoritaria inyectando un capital de alrededor de 45 millones de dólares, lo que supuso la adquisición del 25% de la compañía, perteneciendo el 75% restante a los tres fundadores.

La transacción se llevó a cabo con el objetivo de acompañar a la firma francesa de gafas en su desarrollo y expansión internacional, que representaba, hasta hace tres años, el 75% de las ventas de la empresa. Asimismo, la operación se produjo en el marco del crecimiento de la compañía en el mercado estadounidense, donde continúa expandiéndose y prevé aterrizar con su primer punto de venta propio en 2026. La compañía francesa está presente, según los últimos datos disponibles de 2024, a través de 20 tiendas propias y en 7.500 puntos de venta en 85 países.