El empleo en moda cierra un mal noviembre, con sólo 894 trabajadores más

Mal noviembre para la industria de la moda en España. En el undécimo mes del año, el empleo en la industria textil, el sector de la confección y la industria del cuero y el calzado registró una recuperación débil en comparación con el mes anterior y obtuvo un resultado interanual peor que en los meses anteriores. En concreto, el número medio de afiliados a la Seguridad Social en estas tres industrias se situó en 124.296 trabajadores, sólo 894 más que en octubre.

En 2023 y 2024, noviembre fue un mes de mayor recuperación del empleo en la industria de la moda en España, con la creación de 1.210 empleos y 1.513 puestos de trabajo, respectivamente. El débil incremento del pasado noviembre ha provocado que, en términos interanuales, el conjunto del sector emplee hoy un 2,9% menos trabajadores que hace un año: en términos absolutos, esto se traduce en 3.815 puestos de trabajo menos. La caída interanual es la más elevada en lo que va de año.

La floja recuperación del empleo en la industria de la moda en España en noviembre se produce en un contexto positivo para el mercado laboral español. En el conjunto de la economía, España destruyó sólo 14.000 puestos de trabajo con respecto al mes anterior, la mitad que hace un año.

Se da la circunstancia de que los 894 puestos de trabajo generados en noviembre en la industria de la moda se han creado exclusivamente en trabajadores del régimen general de la seguridad social. En noviembre, textil, confección y cuero y calzado sumaban 103.094 asalariados y 21.202 trabajadores autónomos (número este último idéntico al del mes anterior).

El calzado concentra la creación de empleo en noviembre, con 1.112 puestos de trabajo más que en octubre

En moda, la industria que concentró en noviembre la creación de empleo fue la del cuero y el calzado: se crearon 1.112 puestos de trabajo, hasta 36.231 afiliados a la Seguridad Social, en comparación con el mes anterior. No obstante, el empleo en este sector se sitúa todavía muy por debajo que en noviembre de 2024, con 2.036 afiliados menos (un 5,3%).

En cambio, el empleo se ha mantenido bastante estable tanto en el textil como en la confección, los dos principales empleadores de la industria de la moda en España. Con 44.905 afiliados de media, el textil destruyó 75 empleos frente a octubre y 491 frente a noviembre del año anterior.

En el caso de la confección, el sector redujo su plantilla agregada en 142 trabajadores en noviembre en comparación con octubre y en 1.130 en comparación con noviembre de 2024, hasta 43.159 puestos de trabajo.