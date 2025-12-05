Confianza en el Canal de Suez: la naviera CMA CGM se prepara para reactivar sus rutas

Pablo Bueno

El tráfico marítimo recupera impulso frente al aéreo. El alto el fuego entre Israel y Jamás ha convertido el Canal de Suez en un paso seguro para los cargueros, al menos así lo asegura la autoridad portuaria. Tras el reciente anuncio de Maersk del pasado 26 de noviembre, ahora es la naviera francesa CMA CGM la que ha anunciado la reactivación de sus rutas comerciales a través de ese paso estratégico.

La crisis del Mar Rojo había disparado la demanda del transporte aéreo de mercancías, una tendencia que empieza a rebajarse con los últimos movimientos de las empresas navieras, que vuelven a operar en el Mar Rojo para acceder al Canal de Suez en las rutas de sus cargueros entre Europa y Asia.

La francesa CMA CGM había sido la única gran naviera que había realizado tránsitos periódicos a través del Canal de Suez desde que comenzó la crisis en el Mar Rojo a finales de 2023. Según datos de la firma de investigación de transporte marítimo Alphaliner, la compañía de transporte movió casi 1,5 millones de contenedores de 20 pies (TEU) a través del Canal de Suez en 2025, la cifra más alta entre las navieras.

Después de haber probado con éxito cuatro buques a través del canal en noviembre, CMA CGM desviará las navegaciones de su ruta FAL1 de nuevo a través del canal egipcio a partir de principios de enero. Esta línea de servicio conecta puertos del norte de Europa como Southampton (Reino Unido) y Le Havre (Francia) con puertos en China, como Shanghái, Ningbo, Yantian, así como Singapur.

La compañía, socia de la Ocean Alliance - Orient Overseas Container Line, confirmó la reactivación de sus rutas a través del mar rojo a partir del 5 de enero de 2026 en un aviso a sus clientes el pasado miércoles. La ruta FAL 1 cuenta con 14 buques de CMA CGM que tardaban 105 días en completar la ruta alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Con la reanudación del tráfico por el Canal de Suez se estima un ahorro de tiempo de 7 días.

El presidente de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie, ha sostenido que el canal está “completamente preparado” para recibir embarcaciones y volver a niveles normales de servicio tras el alto al fuego entre Israel y Hamás, a pesar de que, según medios locales, ha sido violado en reiteradas ocasiones.