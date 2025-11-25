Desigual sube su apuesta por Latinoamérica y arranca con su nuevo concepto en Perú

Modaes

Desigual prosigue su estrategia de reposicionamiento también en Latinoamérica. La compañía catalana de moda ha anunciado la apertura de una nueva tienda en Perú, con un nuevo concepto enmarcado en su estrategia de relanzamiento. Con este establecimiento, Desigual pretende sentar las bases para su expansión en el territorio.

Se trata de un espacio de 360 metros cuadrados de superficie en el centro comercial Jockey Plaza de Lima, según ha informado la compañía este martes en un comunicado. La apertura “refuerza la estrategia de expansión internacional de Desigual en la región”, sostiene la empresa. La tienda se suma a las que Desigual ha abierto recientemente en el Aeropuerto de Mallorca, así como su tienda en Xintiandi (Shanghái).

Desigual pretende “seguir actualizando y potenciando su red de tiendas en Latinoamérica”. La compañía considera que se trata de un “mercado clave” en el que está registrando “un fuerte crecimiento del canal online”, con un 19% más de ventas que el año pasado.

La tienda introduce por primera vez en Latinoamérica el concepto defendido por Desigual, con un diseño inspirado en Gaudí que vio la luz el año pasado en su tienda insignia de Shanghái. El espacio alberga las colecciones de mujer y de accesorios y forma parte de la “nueva generación de tiendas de Desigual”.

Desigual relanza su propuesta con un reposicionamiento global en el segmento premium

Desigual se dispone a iniciar “una etapa de crecimiento y reposicionamiento global de marca dentro del segmento premium” con Fernanda Blasco al frente de la dirección de producto de mujer, hombre y niño. Prácticamente un año ha pasado desde su llegada, y la especialista ha tenido desde el inicio la voluntad de concebir colecciones adaptadas a los nuevos tiempos.

A través de su proyecto Studio, Desigual prevé destinar hasta un 10% de las ventas a márketing para reforzar su nueva identidad y rejuvenecer la base de clientes mediante una propuesta propia que la diferencie. En este sentido, la apertura busca ofrecer “productos más sofisticados y dirigidos a un público más joven”.

Según las últimas cuentas publicadas, Desigual ha dejado atrás los números rojos en su ejercicio de 2024. La compañía cerró su último ejercicio completo con un resultado neto de 313.331 euros, lejos de las pérdidas superiores a 61 millones de euros que anotó un año antes. En plena etapa de transformación, la empresa mejoró también en 2024 el resultado de explotación, pasando de 58,75 millones de euros negativos en 2023 a sólo 424.191 euros negativos en 2024.