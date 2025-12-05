Estée Lauder se reforzará con nuevas marcas en pleno proceso de reestructuración del negocio

Modaes

Estée Lauder coloca en su hoja de ruta el lanzamiento de nuevas marcas. El grupo estadounidense especializado en cosmética se dispone a impulsar su crecimiento con una ampliación de la cuota de mercado y el rejuvenecimiento y diversificación de los orígenes de su target, mientras continúa inmersa en su proceso de reestructuración.

En una entrevista con Reuters, el consejero delegado de la compañía, Stéphane de La Faverie ha apuntado hacia la “clase media emergente” como un mercado clave al que mirar en su estrategia hasta 2030. La compañía reforzará su presencia en América y en mercados emergentes, “sin descuidar a China”, cuyo consumo se ha debilitado en los últimos años.

En los últimos meses, Estée Lauder ha tomado participaciones minoritarias de marcas de belleza en China, México e India. La Faverie explica que The Ordinary, su propuesta de cuidado de la piel accesible gana popularidad entre los consumidores de la Generación Z, “cuyo poder adquisitivo está creciendo”. Tom Ford, por su parte, “ha mostrado un fuerte crecimiento en los últimos trimestres”.

La compañía se encuentra en pleno proceso de reestructuración de su cúpula, que este año ya ha sufrido diversas modificaciones estratégicas para intentar aplacar el impacto de la debilidad del consumo de Estados Unidos y China. A principios de año, el grupo anunció la dimisión del presidente, Peter Jueptner, tras dieciséis años en la empresa. Antes, la empresa despidió a su directora financiera, Tracey T. Travis, para fichar por Akhil Shrivastava.

En julio, Estée Lauder nombró a Franck Besnard vicepresidente senior y director general para la región norte y oeste de Europa. El año pasado, por otra parte, la empresa anunció que Stéphane de La Faverie sucedería a Fabrizo Freda como consejero delegado de la compañía.

La industria de la belleza, a nivel global, atraviesa un momento de reconversión profunda después de años de vertiginosa expansión. El sector ha entrado en una etapa marcada por la consolidación, las desinversiones y la polarización entre grandes grupos. El ejemplo más claro es el del plan impulsado por el nuevo consejero delegado de Kering, Luca de Meo, que confirmó la venta de su división de cosmética a L’Oréal por un valor de 4.000 millones de euros.

Estée Lauder inició su año fiscal superando expectativas, con unas ventas de 3.481 millones de dólares en los tres primeros meses del ejercicio, finalizado el pasado 30 de septiembre. Esto supone un 4% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando anotó una facturación por valor de 3.361 millones de dólares.