Ecoalf se afirma en el norte: abre en San Sebastián y llega a 14 tiendas propias en España

Ecoalf se expande en España. La compañía madrileña de moda sostenible abre hoy las puertas de su primera tienda construida completamente con papel y cartón reciclables en el número 5 de la calle Txurruka, en San Sebastián. Con 185 metros cuadrados, la construcción del local se ha llevado a cabo en colaboración con la empresa de embalaje sostenible Smurfit Westrock.

“Trabajamos cada día para minimizar nuestro impacto en el planeta, no solo a través de los productos que diseñamos, sino también a través de los espacios que creamos”, ha señalado Javier Goyeneche, fundador y presidente de Ecoalf, con motivo de la apertura. Para el empresario, el objetivo de la iniciativa consiste en que “cada persona que entre en la tienda respire el diseño, la calidad de los productos y nuestra filosofía”. Paredes hechas de papel Kraft, muebles de cartón ondulado a doble onda con caras de fibra virgen construyen un innovador establecimiento reciclable y biodegradable.

Ecoalf se encuentra en plena fase de expansión, tras las últimas aperturas internacionales en Bolzano, Italia, y en Tokio, Japón. En el mercado nacional, la marca subió la persiana en Bilbao a finales de 2024. A escasos kilómetros, apoyando su apuesta por la región del País Vasco francés, Ecoalf también puso en marcha, a mediados de este año, un establecimiento en la ciudad surfera de Biarritz.

Los nuevos establecimientos se suman a las tiendas ya establecidas en Madrid, Barcelona, Milán y otras cuatro en Japón, con lo que la compañía opera actualmente en retail, wholesale y online, alcanzando a más de 1.000 puntos de venta multimarca a nivel global.

Tal y como adelantó Modaes el pasado junio, Ecoalf finalizó el ejercicio 2024 (cerrado el 28 de febrero de 2025) con una facturación de 58 millones de euros, un 20% más que en el año anterior. El resultado bruto de explotación (ebitda) de la empresa madrileña se situó en 3,4 millones de euros, frente a la cifra negativa del año previo.