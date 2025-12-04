Capri redefine su hoja de ruta tras vender Versace y pone el foco en Michael Kors

Modaes

Capri Holdings mueve ficha apenas sólo horas después de cerrar definitivamente la venta de Versace a Prada por 1.400 millones de dólares. La operación deja al grupo sin la marca con la que quiso atacar el universo del lujo en 2018, cuando integró Versace por 2.100 millones de dólares junto a Michael Kors y Jimmy Choo, y significa, según John Idol, un punto de inflexión para la compañía.

El consejero delegado tomó la palabra en una conferencia de Morgan Stanley en Nueva York, donde defendió que la desinversión es un evento muy importante porque devuelve al grupo una flexibilidad financiera que no tenía y reduce la deuda a niveles mínimos. Para el ejecutivo, el futuro de Capri pasa por reforzar los dos negocios que conserva.

Jimmy Choo, pese a haber estado en el radar de posibles ventas según fuentes del mercado, no está en venta, subrayó Idol. El dirigente sostuvo que la marca puede sumar otros 200 millones de dólares en ventas y acercarse a 800 millones de dólares en los próximos años.

La gran apuesta es Michael Kors, la firma que Idol conoce de primera mano desde 2003 y que se convirtió en el motor del grupo antes de atravesar varios ejercicios complicados. El directivo admitió que parte de esa debilidad vino de una transformación interna que fue un error y que llevó a la marca a alejarse de su identidad original.

Capri Holdings concentrará sus esfuerzos en Michael Kors tras desprenderse de Versace

La compañía está volviendo a los códigos originales, el imaginario jet set que definió a Michael Kors y que ahora se actualiza con una lectura contemporánea del viaje aspiracional. Idol explicó que la marca está trabajando campañas centradas en una narrativa que conecta con la idea de desconectar, moverse o simplemente cambiar de escenario.

El impulso no llega solo desde el márketing. Michael Kors ha reordenado su arquitectura de precios, elevándolos en outlets y reduciéndolos en el canal regular para ganar tracción a precio completo. También ha seguido ajustando su red comercial, con 125 cierres en tres años. El grupo mantiene hoy unas 700 tiendas y prepara nuevas aperturas tras completar reformas y replantear producto.

El gigante estadounidense cerró los seis primeros meses del ejercicio (periodo finalizado el 27 de septiembre) con una cifra de negocio de 1.653 millones de dólares, un 4,06% menos que el año anterior. Pese a la caída de las ventas, el descenso fue ligeramente menor que en el primer trimestre, cuando Capri vendió un 6% menos. El beneficio bruto de la compañía, por su parte, se situó en 1.024 millones de dólares, un 5,3% menos que en los seis primeros meses de 2024.