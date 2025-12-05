Indicador del comercio de moda: las ventas suben un 5,7% en el mejor noviembre desde 2022

P. Bueno

Las ventas del sector de la moda en España se recuperan en noviembre con un incremento del 5,7% frente al mismo mes de 2024. Este buen dato llega tras un mes de un octubre inusualmente flojo, en el que la facturación del comercio de moda había caído un 2,3%, con los bolsillos de los españoles retrasando sus decisiones de compra a la expectativa de las ofertas de Black Friday y el comienzo de la campaña de Navidad.

Los datos provisionales del Indicador del Comercio de Moda, elaborado con datos la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), indican que, con esta subida, el acumulado anual recupera ocho décimas, cerrando los primeros once meses de 2025 con un resultado negativo del 1,1%.

Este mes pasado ha sido el mejor noviembre desde 2022, lo que permite a la patronal del sector “ser optimista de cara a la campaña de Navidad, que confiamos sea buena y recuperar algo de las pérdidas acumuladas en el año”.

Después de dos ejercicios con crecimiento positivo tras la pandemia, con cierres de año del 13,8% en 2022 y el 2,8% en 2023, las ventas del sector cayeron un 0,3% en 2024. El sector se juega en diciembre terminar en rojo por segundo año consecutivo si las ventas no se recuperan, un mes que el año pasado cerró con una caída del 1,6%.

De los once meses que analiza el indicador elaborado por Acotex en 2025, el comercio de la moda ha cerrado seis de ellos en negativo, entre los que destaca el batacazo de abril. Entonces la caída de las ventas llegó al 7,1%, una cifra que ha sido imposible remontar, a pesar de los buenos datos de noviembre.

El Indicador del Comercio de Moda recoge una muestra representativa por formato y dimensión de los sectores: confección hombre, mujer y niño, textil hogar y complementos. Las ventas reflejan la evolución por superficie comparable, por lo que no se tienen en cuenta las aperturas con antigüedad inferior a un año.

