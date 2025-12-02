Zara afianza el giro de Marta Ortega y ficha al ganador del LVMH Prize en su avance ‘premium’

T. Alonso

Zara sigue elevándose para afirmar su rol legítimo en materia de diseño. La marca estrella de Inditex lanzará el 4 de diciembre A Sense of Togetherness, una colección creada junto a Soshiotsuki que toma como referencia la cultura japonesa de los años ochenta y noventa. El proyecto se enmarca en la ofensiva estética que Inditex desarrolla desde la llegada de Marta Ortega a la presidencia y que combina colaboraciones de autor, nuevos espacios de diseño y un programa cultural creciente.

Inditex ha encadenado en las últimas semanas la inauguración de la exposición de Annie Leibovitz en el Muelle de Batería de A Coruña, impulsada por la Fundación MOP, y la apertura del nuevo flagship de Barcelona diseñado por el arquitecto belga de prestigio Vincent Van Duysen. La alianza con la firma japonesa reconocida por el grupo de lujo LVMH añade una nueva dimensión a este giro, centrado en reforzar la lectura cultural y de diseño de la marca.

La propuesta, que estará disponible en tiendas seleccionadas y en la web de la marca a partir del 4 de diciembre, incluye prendas para mujer, hombre y niño. Soshi Otsuki ha explicado que la cápsula parte de “las relaciones humanas, los lazos familiares y las conexiones que trascienden el género y la edad” y que ha utilizado tejidos de base formal y ha cuidado la confección para lograr un resultado “elegante y sutilmente emotivo”.

La elección de un creativo poco conocido por el público general refleja la apuesta de Zara por colocarse en la liga de los creativos con firma de autor, al igual que ha hecho en sus últimas colaboraciones. Soshi Otsuki nació en Chiba en 1990 y se formó en el Bunka Fashion College y en la escuela experimental Coconogacco. En 2015 lanzó su marca homónima, que reinterpreta los códigos japoneses de la sastrería desde una perspectiva contemporánea, con la que pronto se situó en el radar de editores y compradores especializados.

Zara firma una nueva colaboración de autor, en esta ocasión con el ganador del LVMH Prize

Publicidad

La marca se alzó con el LVMH Prize 2025, un reconocimiento que confirma su relevancia en el circuito del diseño emergente. Para Zara, incorporar a un ganador del premio supone un gesto de legitimidad dentro de la industria. La cadena ya había explorado esta vía con diseñadores de prestigio y renombre como Stefano Pilati, Narciso Rodríguez o el propio Ludovic de Saint Sernin, y ahora afianza ese recorrido con una apuesta para los insiders. La nueva colaboración no está pensada para generar volumen inmediato, sino para situar a Zara entre las referencias actuales del sector.

Desde hace varios años, Zara ha apostado por rodearse de perfiles creativos con autoridad en su disciplina. En imagen, Steven Meisel marcó una etapa con campañas que reorganizaron la estética de la marca. En diseño, las alianzas con Studio Nicholson o Narciso Rodríguez han ampliado su repertorio. Finalmente, en arquitectura, Van Duysen ha elevado la experiencia en tienda.

El diseñador Aaron Levine se suma a las alianzas

Publicidad

La agenda de colaboraciones de Zara no se limita a esta cápsula. Este lunes la cadena ha estrenado la colección diseñada junto a Aaron Levine, uno de los creativos más respetados de la moda masculina estadounidense. “Me gusta usar los mejores ingredientes para crear piezas honestas y fáciles de llevar”, ha explicado el diseñador.

En paralelo a esta ofensiva estética, el negocio de Zara continúa sosteniendo el grueso de las ventas de Inditex. En los primeros seis meses del ejercicio, la cadena, que agrupa también la facturación de Zara Home y Lefties, alcanzó 13.150 millones de euros, un avance del 0,89% respecto al mismo periodo del año anterior. El conjunto de estos tres conceptos concentró el 71,63% del total del grupo, que situó sus ventas semestrales en 18.357 millones de euros, un 1,6% más interanual.