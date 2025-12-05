Cold Culture aterriza en Barcelona tras triplicar ventas subida al ‘boom’ del ‘streetwear’
La start up española de moda streetwear se abre paso en la capital catalana tras la expansión de su red a nivel europeo en el último año, acumulando tiendas propias en ciudades como Londres, Milán, París, Ámsterdam y Berlín.
Modaes, la información que necesitas
Contenido exclusivo para suscriptores de Modaes.
Suscríbete ahora para seguir obteniendo las herramientas que necesitas para tomar decisiones acertadas.
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
SUSCRIPCIÓN
ONLINE MENSUAL
9€mesSuscríbete ahora
- Toda la actualidad sin restricciones
- Revista Modaes online
- Todas las publicaciones online
- Descuentos especiales
SUSCRIPCIÓN
ONLINE ANUAL
89€añoSuscríbete ahora
- Toda la actualidad sin restricciones
- Revista Modaes online
- Todas las publicaciones online
- Descuentos especiales
SUSCRIPCIÓN
ONLINE + PRINT
149€añoSuscríbete ahora
- Toda la actualidad
- Revista Modaes en tu casa u oficina
- Todas las publicaciones online
- Descuentos especiales