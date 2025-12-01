Freshly Cosmetics incorpora talento de Puig y Coty a su cúpula directiva

Modaes

Freshly Cosmetics ficha exdirectivos de Puig y Coty. La compañía catalana de cosmética prosigue la renovación de su cúpula directiva e incorpora al exdirector comercial de Emea para Puig, Luca Spigno, como director de ventas, y al exresponsable de ecommerce para Coty, Albert López, como director global de comercio electrónico directo al consumidor.

La compañía española se encuentra inmersa en un plan de reorganización desde finales de 2024, tras el anuncio de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a hasta un 18% de su plantilla.

El grupo empezó a renovar su cúpula directiva a principios de este año. Mireia Trepat, una de las cofundadoras de la empresa, abandonó su cargo como consejera delegada, que ejercía junto a Miquel Antolín, el otro cofundador, desde principios de 2024. Trepat se convirtió entonces en miembro del comité asesor de Freshly.

Freshly Cosmetics ha desarrollado un plan estratégico 2025-2029, con el que la empresa prevé crecer en los próximos años

Publicidad

Las nuevas incorporaciones de Freshly Cosmetics responden al plan estratégico 2025-2029, “que marcará una nueva era de innovación, disrupción y crecimiento”, explicó Antolín el pasado febrero, tras la salida de Trepat como consejera delegada.

Luca Spigno, licenciado en economía y administración de empresas por la Università degli Studi di Napoli Federico II, cuenta con una amplia trayectoria en el sector. Ocupó el cargo de gerente de trade márketing y planificación comercial en Italia para el grupo L’Oréal desde 2010 hasta 2014, cuando dio el salto a la española Puig. Dos años más tarde, fue nombrado gerente de cuentas clave internacional para la región Emea, y en 2020, regentó el cargo de director de área comercial para el mismo territorio. En 2022, fue fichado por Isdin como director de ventas, cargo que ha regentado hasta noviembre de 2025.

Albert López, por su parte, se licenció en administración de empresas por Esade y cuenta con un máster en ciencias del márketing y las ventas en la misma institución. En 2016 dio sus primeros pasos como responsable nacional directo al consumidor en THG, un grupo británico especializado en comercio electrónico, cargo que ocupó hasta 2018. Dos años más tarde, fue fichado por Coty como gerente nacional de cuentas para Amazon y Pure Players en Londres. En 2020 se trasladó a Barcelona al ser nombrado jefe de comercio electrónico para el grupo estadounidense. Un año más tarde, el grupo Alibaba le nombró responsable de categoría para Aliexpress, y en 2022 se convirtió en responsable de gestión de proveedores para Miravia, cargo que ha regentado hasta octubre de 2025.

Freshly Cosmetics concluyó 2024 con una cifra de negocio de 46,5 millones de euros, un 3,3% más que el año anterior

Publicidad

El nuevo proceso de reestructuración se enmarca en la caída de las ventas en el sector online de la compañía en los últimos años, que también fue causante del anuncio del expediente de regulación de empleo (ERE) en su centro de trabajo en Reus (Tarragona). El ajuste afectó a un total de 52 empleados, lo que supuso el 18% de la plantilla de la empresa.

La compañía cerró el pasado ejercicio con una facturación de 46,5 millones de euros, hasta un 3,3% más que el año anterior, englobando las ventas online y el canal físico. En España, Freshly cuenta con hasta 18 puntos de venta, que se suman al total de 650 puntos de venta distribuidos entre Andorra, Italia, Portugal y Francia.