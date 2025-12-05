La industria de la moda en España agota un año negro y reduce la producción en octubre

Modaes

La industria de la moda en España agota las últimas semanas de un año negro en términos de actividad. El sector textil, la industria de la confección y el sector del cuero y el calzado volvieron a reducir su producción en octubre, marcando una variación acumulada a la baja, que difícilmente podrá corregirse con los datos de noviembre y los resultados del mes en curso.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Producción Industrial (IPI) de la industria textil registró en octubre una caída del 3,3% en comparación con el mismo mes del año anterior. Pese a ello, se trata del mejor resultado del mes en el conjunto de la industria española de la moda en el país, al tratarse de la caída más reducida y también por ser inferior a la registrada en septiembre, cuando la producción se redujo un 6% interanual.

El sector, que sólo ha registrado tres subidas interanuales de la producción a lo largo del año, acumula de enero a octubre una caída media de las ventas del 1,8%, frente al descenso medio el 3,1% a lo largo de todo 2024.

Hasta octubre, la producción ha caído un 1,8% de media en el textil, un 8,4% en cuero y calzado y un 7,1% en la confección

En el cuero y el calzado, la producción se redujo en octubre un 6,9% en comparación con el mismo mes de 2024, ocho décimas menos que en septiembre. A lo largo del año este subsector ha registrado caídas de hasta el 18,3% y sólo un mes en positivo, junio, cuando el IPI subió un 0,6%. De media, entre enero y octubre la producción de la industria del cuero y el calzado ha caído un 8,4%, dos décimas más de como cerró 2024.

El peor dato en octubre se ha registrado en la industria de la confección. El IPI del sector ha caído un 25,2%, en la mayor caída interanual desde junio de 2024. El sector, que comenzó el año con subidas en enero, febrero y marzo, arrastra caídas interanuales desde abril, a ritmos que habían llegado al 20% en agosto.

En el acumulado de los diez primeros meses del año, el sector de la confección ha empeorado su resultado hasta una caída media del 7,1%, frente al descenso del 3,2% registrado en todo 2024.

Las caídas en los índices de producción de la industria de la moda en España contrastan con la buena marcha (aunque moderada) del conjunto del sector manufacturero español. En octubre, el IPI general aumentó un 1,6% interanual, y en el acumulado de los diez primeros meses acumula una subida media del 1%.

Por sectores más concretos de actividad, octubre fue un mes negativo para todos los sectores salvo acabado de textiles y la industria del cuero, que registraron alzas en su producción del 6,3% y del 0,9%, respectivamente. Las caídas más fuertes fueron en cambio en confección de prendas de punto, del 77,6%; fabricación de calzado, del 14,6%, y confección de prendas de vestir (excepto peletería), del 13,4%.

Elaborado mensualmente a partir de una muestra de 11.500 establecimientos industriales y 1.100 productos, el IPI es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, excluida la construcción. El IPI mide la evolución conjunta de la cantidad y de la calidad, eliminando la influencia de los precios.