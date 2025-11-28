Resumen de la semana: Del nuevo relevo en El Corte Inglés al beneficio de Adolfo Dominguez

Modaes

Últimos siete días de noviembre y nuevos movimientos en las cúpulas directivas del sector de la moda, como el relevo de las hermanas Álvarez en la presidencia de El Corte Inglés, o la salida del director general de Deichmann tras siete años en la empresa. También a pie de calle ha habido nuevos movimientos, Tudor, Isabel Sanchís y On han abierto sus flagships en la calle Serrano, en Madrid. Mientras, Adolfo Domínguez ha concluido los seis primeros meses del ejercicio en beneficios, algo que no lograba hace quince años.

LUNES

JD Sports

La empresa se lanza a la conquista de España: 555 millones en 2024 y crecimiento del 6% en 2025.

Tudor

La compañía aterriza en la calle Serrano con su segundo flagship en España de la mano de Rabat.

On

El grupo aterriza en el prime de Serrano con su primera tienda en España.

Inditex

La representación sindical en Europa exige beneficiarse del crecimiento del gigante.

MARTES

Puma

La compañía echa el freno en España con un crecimiento de sólo un 3,7% pero mejora su rentabilidad.

Indi&Cold

La empresa anota 27,5 millones en 2025, estudia la apertura de un pop up en Le Marais y planea su expansión en Asia.

Adolfo Domínguez

El grupo cierra el primer semestre en negro por primera vez en quince años.

Coleo

El gestor de residuos pone en marcha su primera planta de gestión de residuos en Francia.

MIÉRCOLES

Deichmann

Traspié en España: sale el director general después de siete años.

Roberto Torretta

El diseñador argentino se lanza a por el volumen con una segunda línea de precios más asequibles.

Nextil

La empresa industrial emite 9,2 millones de euros en pagarés para financiar su expansión en Guatemala.

Liwe

La compañía recibe el sí de los accionistas al plan de reestructuración con acciones y brick como garantía.

Desigual

El grupo sube su apuesta por Latinoamérica y arranca con su nuevo concepto en Perú.

Oteyza

La empresa convierte la lana merina española en su nueva línea de negocio para crecer en lujo.

JUEVES

Farrutx

La marca se relanza: Globalmarks retoma su expansión con tiendas en Singapur, Pekín y España.

Isabel Sanchís

De Valencia a Madrid: la empresa da un salto adelante con flagship en Serrano.

El Corte Inglés

Relevo en la empresa: Cristina Álvarez sustituirá a su hermana Marta en la presidencia.

Lacoste

El grupo estanca ventas en España pero dispara su rentabilidad en el último ejercicio.

Blue Banana

La compañía suma dos nuevos mercados con la entrada en Chile y Líbano.

Tendam

La empresa impulsa Hoss Intropia, que rebasa las veinte tiendas con tres aperturas en España.

VIERNES

Furest

El histórico multimarca aterriza en Madrid tras el cierre en Barcelona.