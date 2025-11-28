Resumen de la semana: Del nuevo relevo en El Corte Inglés al beneficio de Adolfo Dominguez
El nombramiento de Cristina Álvarez en sustitución de su hermana, Marta Álvarez, al frente del El Corte Inglés ha marcado los últimos siete días de noviembre, junto con movimientos en grupos como Deichmann o Adolfo Domínguez.
Últimos siete días de noviembre y nuevos movimientos en las cúpulas directivas del sector de la moda, como el relevo de las hermanas Álvarez en la presidencia de El Corte Inglés, o la salida del director general de Deichmann tras siete años en la empresa. También a pie de calle ha habido nuevos movimientos, Tudor, Isabel Sanchís y On han abierto sus flagships en la calle Serrano, en Madrid. Mientras, Adolfo Domínguez ha concluido los seis primeros meses del ejercicio en beneficios, algo que no lograba hace quince años.
LUNES
La empresa se lanza a la conquista de España: 555 millones en 2024 y crecimiento del 6% en 2025.
La compañía aterriza en la calle Serrano con su segundo flagship en España de la mano de Rabat.
El grupo aterriza en el prime de Serrano con su primera tienda en España.
La representación sindical en Europa exige beneficiarse del crecimiento del gigante.
MARTES
La compañía echa el freno en España con un crecimiento de sólo un 3,7% pero mejora su rentabilidad.
La empresa anota 27,5 millones en 2025, estudia la apertura de un pop up en Le Marais y planea su expansión en Asia.
El grupo cierra el primer semestre en negro por primera vez en quince años.
El gestor de residuos pone en marcha su primera planta de gestión de residuos en Francia.
MIÉRCOLES
Traspié en España: sale el director general después de siete años.
El diseñador argentino se lanza a por el volumen con una segunda línea de precios más asequibles.
La empresa industrial emite 9,2 millones de euros en pagarés para financiar su expansión en Guatemala.
La compañía recibe el sí de los accionistas al plan de reestructuración con acciones y brick como garantía.
El grupo sube su apuesta por Latinoamérica y arranca con su nuevo concepto en Perú.
La empresa convierte la lana merina española en su nueva línea de negocio para crecer en lujo.
JUEVES
La marca se relanza: Globalmarks retoma su expansión con tiendas en Singapur, Pekín y España.
De Valencia a Madrid: la empresa da un salto adelante con flagship en Serrano.
Relevo en la empresa: Cristina Álvarez sustituirá a su hermana Marta en la presidencia.
El grupo estanca ventas en España pero dispara su rentabilidad en el último ejercicio.
La compañía suma dos nuevos mercados con la entrada en Chile y Líbano.
La empresa impulsa Hoss Intropia, que rebasa las veinte tiendas con tres aperturas en España.
VIERNES
El histórico multimarca aterriza en Madrid tras el cierre en Barcelona.