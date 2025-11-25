Coleo pone en marcha su primera planta de gestión de residuos en Francia

Celia Oliveras

Coleo empieza su viaje internacional. En la región de Vernet, a pocos kilómetros de Toulouse (Francia) acaba de comenzar a operar la que se alza como la primera planta de residuos internacional de Coleo. La instalación inició su actividad hace un par de semanas con una capacidad inicial de entre 3.000 y 4.000 toneladas, aunque con el objetivo de más que duplicar esta cantidad en el medio plazo.

En concreto, la planta está especializada en la gestión y clasificación del residuo textil, tanto por tipo de material como por el color de los tejidos. El proyecto forma parte de la estrategia internacional que Coleo puso en marcha hace más de un año, con la conformación de Recyclocal Textiles, una sociedad conjunta que aúna el know how de diferentes actores de la industria textil, que incluye tanto a la compañía catalana, como a otras empresas del sector como Filatures de Parc, una compañía de hilatura de lana propiedad de Chanel, hasta un clúster de empresas regionales de economía circular del sur de Francia.

La instalación con una superficie de 2.000 metros cuadrados, cuenta con una capacidad de hasta 4.000 toneladas, aunque el objetivo es llegar a gestionar y clasificar hasta 10.000 toneladas de residuos en un período de tres a cinco años, según explica Emmanuel Kasperski, presidente y coordinador de Recyclocal, a Modaes.

Coleo conformó el año pasado Recyclocal Textiles de la mano de otros actores del país

Publicidad

“La capacidad real de clasificar esta cantidad ya existe, pero necesitamos formar a los equipos e ir integrándolos en la planta progresivamente”, relata el directivo. Por el momento, la planta emplea a diez trabajadores, que poco a poco irán aumentando, hasta alcanzar una plantilla de hasta 70 personas.

La salida del material, por su parte, también está asegurada, relata Kasperski, ya que una vez se lleva a cabo la clasificación del residuo, este se vende a los propios socios de Recyclocal, y cada uno lo integra en sus negocios. “El residuo encuentra salida muy rápidamente en el mercado, ya que son nuestros asociados los que compran la material”, relata el directivo de la agrupación.

Recyclocal nació ya a mediados del año pasado, de la mano tanto de Coleo como de otros tres socios: Filatures de Parc, la empresa de Chanel especializada en hilatura, Recycl’occ Textile, el clúster compuesto por medio centenar de empresas del sector textil de Occitania y Paul Boyé Technologies. Con el tiempo, la empresa ha añadido nuevos socios, como la empresa de aislante Buitex, el reciclador PETshka, el recolector de residuos Philtex o la tejeduría Regain.

Para llevar a cabo este proceso de clasificación, la maquinaria de la planta ha integrado Wastex, la tecnología propia de Coleo en materia de clasificación. “Con Coleo, enseguida nos interesamos por su integración en el proyecto, tanto por su tecnología como por su experiencia como gestor de residuos dentro del sector”, cuenta Kasperski.

Respecto al abastecimiento del material, la materia prima que llega a la planta de Recyclocal proviene tanto de una serie de acuerdos con recolectores de residuo posconsumo, como es el caso de Philtex, como del residuo posindustrial, que adquieren de una red de compañías industriales.

La planta empezó a operar hace unas semanas, con una capacidad inicial de hasta 4.000 toneladas

Publicidad

Francia, punta de lanza del reciclaje textil en Europa

La ubicación de la primera planta internacional de Coleo no es casualidad, ya que Francia es el país que cuenta con una legislación en materia de reciclaje textil y responsabilidad ampliada del productor (RAP) más avanzada. El proyecto, de hecho, se puso en marcha con una ayuda inicial de Refashion, el scrap francés del sector de la moda, que articula por todo el país las obligaciones de recogida y gestión de residuos de las empresas de moda en Francia.

Además de esta inversión inicial, Refashion también aporta una ayuda por cada tonelada de residuo que Recyclocal vende a las empresas para que continúen con la vida útil de las prendas. Según Kasperski, esta ayuda por tonelada facilita que no tengan que vender el material tan caro, e impulsar así el sector.

La empresa next gen estadounidense Circ, de hecho, también ha escogido Francia como la ubicación para construir su primera gran planta de reciclaje a escala industrial. Tras una inversión de 500 millones de euros, los planes de la empresa de reciclaje químico pasan por empezar a operar la instalación a finales de 2028.

Coleo, por su parte, suma con esta planta una instalación más a su red, junto a las instalaciones que opera en Galicia y Cataluña, aunque ya está trabajando para poner en funcionamiento una cuarta planta, también en Galicia, orientada a la gestión del residuo textil.