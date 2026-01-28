VF engorda su resultado un 28% en el tercer trimestre en plena reorganización de su negocio

Modaes

El grupo estadounidense VF bate las previsiones en el tercer trimestre. La compañía, especializada en el segmento outdoor y con una cartera formada por una veintena de marcas, concluye el tercer trimestre elevando más de un 28% su resultado operativo y elevando levemente sus ventas. En el tercer trimestre, la compañía ha completado la venta de Dickies.

Según ha comunicado el grupo, a cierre del periodo (concluido el pasado diciembre) el resultado operativo se situó en 289 millones de dólares, frente a los 226 millones de dólares del mismo periodo de 2024. El margen bruto se ha situado en el 56,3%, frente al 56,6% del tercer trimestre de 2024.

VF estima que en el cuarto trimestre sus ventas se mantendrán planas o crecerán un tímido 2%

Las ventas de la empresa, por su parte, se han elevado un 1,48% en el trimestre concluido el pasado diciembre, alcanzado 2.875 millones de dólares. Según ha comunicado la compañía, The North Face ha alcanzado un crecimiento de ventas comparables del 8% en el periodo, el mismo porcentaje que ha aumentado en su facturación Timberland.

“En el tercer trimestre, logramos un crecimiento durante nuestra temporada alta de vacaciones y superamos las previsiones de ingresos y beneficios operativos”, ha señalado Bracken Darell, presidente y consejero delegado de VF. “La región de América registró su mejor rendimiento en más de tres años, mientras que las ventas globales a través de canales directos aumentaron”, ha agregado.

En el acumulado del año, VF ha anotado un aumento de ventas del 1,07%, hasta 7.439 millones de dólares. El resultado operativo, por su parte, acumula un alza del 37%, hasta 515 millones de dólares.

Para el cuarto trimestre del ejercicio, la compañía prevé que las ventas evolucionen planas o que se eleven un 2%. El resultado operativo, por su parte, se situará entre diez millones y treinta millones de euros.